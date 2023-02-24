Минфин: безработица в стране будет снижаться

Число занятых в народном хозяйстве в прошлом году выросло на 2,6% до 886 200 человек, что было обусловлено возвращением на работу людей, получавших пособия за простой во время пандемии, и занятостью украинских беженцев. По данным Службы государственных доходов, в конце 2022 года работу имели 7800 беженцев, а в целом в течение года работали более 11 000 украинцев.

В то же время, как отмечает Минфин, несмотря на довольно существенный рост в течение 2022 года количество занятых все еще на 2,6% или 23 600 человек меньше, чем в 2019 году до пандемии. Это обусловлено и уменьшением численности населения трудоспособного возраста, и тем, что некоторые отрасли, такие как транспорт, сфера размещения и общепита, еще не вернулись на прежний уровень.

В этом году, по прогнозам Минфина, экономический рост все еще будет слабым и негативное влияние войны, вероятно, отразится и в данных по рынку труда, где число занятых может не увеличиться, и уровень безработицы будет на 0,1-0,2 процентного пункта выше, чем в 2022 году.