В последующие годы безработица в Латвии будет постепенно снижаться, заявили агентству LETA в Министерстве финансов.
Минфин: безработица в стране будет снижаться
Как указывает Минфин, это будет обусловлено и восстановлением экономического роста, и уменьшением численности населения трудоспособного возраста, что, по прогнозам, с 2024 года приведет также к небольшому снижению числа занятых в народном хозяйстве.
Начавшееся год назад вторжение России в Украину создало угрозу не только для безопасности Латвии и ее населения, но и повлияло на экономическую ситуацию вследствие введения ограничений на торговлю и роста цен на энергоресурсы.
Экономический рост в прошлом году замедлился до 1,8% вместо ранее прогнозируемых 4%, но негативное влияние войны на рынке труда почти не ощущалось, и безработица, согласно данным Центрального статистического управления, продолжала снижаться, составив 6,9%.
По сравнению с 2021 годом уровень безработицы в прошлом году снизился на 0,7 процентного пункта и был точно таким, какой прогнозировался до начала войны в феврале 2022 года. В четвертом квартале уровень безработицы немного вырос - до 6,7%, но был не выше, чем сезонный рост безработицы в зимние месяцы. Последние данные Государственного агентства занятости также показывают, что после умеренного роста в декабре и январе уровень безработицы вновь стабилизируется, что полностью соответствует сезонным тенденциям безработицы, отмечает Минфин.
Число занятых в народном хозяйстве в прошлом году выросло на 2,6% до 886 200 человек, что было обусловлено возвращением на работу людей, получавших пособия за простой во время пандемии, и занятостью украинских беженцев. По данным Службы государственных доходов, в конце 2022 года работу имели 7800 беженцев, а в целом в течение года работали более 11 000 украинцев.
В то же время, как отмечает Минфин, несмотря на довольно существенный рост в течение 2022 года количество занятых все еще на 2,6% или 23 600 человек меньше, чем в 2019 году до пандемии. Это обусловлено и уменьшением численности населения трудоспособного возраста, и тем, что некоторые отрасли, такие как транспорт, сфера размещения и общепита, еще не вернулись на прежний уровень.
В этом году, по прогнозам Минфина, экономический рост все еще будет слабым и негативное влияние войны, вероятно, отразится и в данных по рынку труда, где число занятых может не увеличиться, и уровень безработицы будет на 0,1-0,2 процентного пункта выше, чем в 2022 году.
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