Инфографика ⟩ На 5400 человек меньше: в Латвии в прошлом году снизился уровень безработицы

В 2022 году в Латвии было 65 200 безработных в возрасте от 15 до 74 лет, что на 5400 меньше, чем в предыдущем году.

Среди женщин уровень безработицы составил 5,6%, среди мужчин - 8,1%.

В прошлом году число безработных на срок до пяти месяцев составило 32 800, или 50,7% общего числа, что на 3500 меньше предыдущего года. На 400 человек до 13 100, или 20,2% общего числа выросло количество безработных, которые не имели работы в течение 6-11 месяцев.

Количество длительно безработных, которые не могут найти работу год и больше, составило 18 800 человек, или 29,1% общего числа безработных, что на 2500 меньше, чем в 2021 году.

Уровень безработицы среди молодежи в прошлом году составил 15,3%, что на 0,5 процентного пункта больше, чем в 2021 году. За год количество безработной молодежи увеличилось на 1500 до 9800 человек, что составляет 15,1% общего числа безработных.

Из всей молодежи 36,1% были экономически активными, то есть работали или активно искали работу, а 63,9% молодых людей были экономически неактивны - в основном еще учились и работу не искали.

В 2022 году 31,4%, или 434 600 жителей в возрасте от 15 до 74 лет были экономически неактивны, то есть не работали и активно не искали работу. По сравнению с предыдущим годом их количество уменьшилась на 12 200 человек, или 2,7%.

В прошлом году 5300, или 1,2% экономически неактивного населения потеряли надежду найти работу. Годом ранее таких было 7100 человек, или 1,7%.

В 2022 году в обследовании рабочей силы ЦСУ участвовали 18 500 домохозяйств, в которых было опрошено 31 900 жителей в возрасте от 15 до 89 лет, в том числе 16 500 домохозяйств, в которых было опрошено 27 900 жителей в возрастной группе от 15 до 74 лет.