Сборная Латвии завершила отбор на ЧМ победой над Грецией

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился со счётом 67:57 (18:8, 15:24, 19:9, 15:16) в пользу латвийских баскетболистов.

Самыми результативными игроками латвийской сборной стали Артур Страутиньш и Том Лейманис, которые набрали по 11 очков. Ещё 10 очков в копилку латвийской сборной принёс Дайрис Бертанс.

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Греция

Сборная Латвии уже в ноябре обеспечила себе путёвку в финальную часть чемпионата мира, а победа над Турцией в предыдущем матче позволила команде занять первое место в отборочной группе "I".

Несмотря на досрочный выход на чемпионат мира, каждый матч в отборочном турнире имел значение в борьбе за более высокое место в рейтинге FIBA, исходя из которого будут сформированы группы на мировом первенстве.

Таким образом, сборная Латвии в отборочном турнире одержала девять побед в десяти матчах и заняла первое место в группе. В активе сборной Греции шесть побед, у Сербии - пять, у Бельгии - четыре, у Турции - три, а у Великобритании - одна.

Чемпионат мира-2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября сразу в трёх азиатских странах - на Филиппинах, в Японии и Индонезии.