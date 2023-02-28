FIFA назвала лучшего футболиста мира и гол за 2022 год

Месси стал игроком года по версии FIFA второй раз в карьере. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, тогда в тройку также вошли Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду.

По этому показателю игрок сравнялся с португальцем Криштиану Роналду и поляком Робертом Левандовским. Никто не становился лауреатом The FIFA Best в номинации "Футболист года" больше двух раз.

35-летний аргентинец в этом году получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе ("ПСЖ") и Карима Бензема ("Реал").

На церемонии FIFA награды получили и другие представители южноамериканской команды - Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарём года, а Лионель Скалони - лучшим тренером.

Лучшей футболисткой была названа Алексия Путельяс из испанской "Барселоны", лучшим женским тренером - наставница сборной Англии Сарина Вигман, лучшим вратарём среди женщин - голкипер сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Мэри Ирпс.

Премию имени Пушкаша за лучший гол получил поляк Марцин Олексий, выступающий в парафутбольной команде "Варта" из Познани. В 2010 году он потерял ногу в автокатастрофе.

Победители The FIFA Best определяются по итогам голосования представителей мировых СМИ, тренеров и капитанов национальных команд, а также посетителей сайта FIFA.