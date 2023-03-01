Началась подача деклараций: сайт EDS уже традиционно "повис"

При попытке открыть сайт eds.vid.gov.lv страница длительно загружается. При открытии и проверке подлинности появляется сообщение о сбое операции.

Фото: Ekrānšāviņš

EDS uzkāršana ir vot tā kā kaut kāds pagānu rituāls - nu tur kazas upurēšana un tā tālāk.



Es sāktu iespringt drīzāk tad, ja EDS NEuzkārtos. — Artūrs Lontons (@ArtursL) February 28, 2023

Зависание EDS это как какой-то языческий ритуал - ну там козу принести в жертву и так далее.

VID EDS patlaban kā uzskatāms liecinieks mūsu sabiedrības “rocībai”. Un reizē arī kā piemērs negatavībai e-vēlēšanām tuvi/tālā nākotnē. #kāpēc? — Jānis Geste (@gestins) February 28, 2023

VID EDS сейчас - это заметный свидетель "достатка" нашего общества. И одновременно - пример неготовности к э-выборам в ближайшее/дальнее будущее. #почему?

VID vajag taisīt tiešraidi naktī uz 1. martu par nodokļu atmaksām. Reportieri dodas izbraukumā pie pirmajiem atmaksu saņēmējiem, taisa intervijas, apsveic, utt. — Kalvis (@kalvinators) February 28, 2023

Службе госдоходов надо делать трансляцию в ночь на 1 марта о возврате налогов. Репортеры едут в дома первых получивших возврат, берут интервью, поздравляют, и так далее.

Служба государственных доходов (VID), впрочем, напоминает, что жители с декларацией не должны торопиться: жители, которые обязаны это сделать, могут подать декларации в течение трех месяцев, до 1 июня, а добровольно, для восстановления оправданных расходов, это можно сделать на протяжении трех лет.

VID также призвала не сдавать декларации непосредственно в первые дни марта, так как при одновременном подключении к системе большого количества пользователей она может работать медленнее или быть временно недоступной.

В разделе интернет-портала VID "декларация о годовых доходах" доступна видеоинструкция, запись семинара и другие информативные материалы.