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Началась подача деклараций: сайт EDS уже традиционно "повис"

rus.tvnet.lv
Началась подача деклараций: сайт EDS уже традиционно "повис"
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Здание Службы госдоходов.
Здание Службы госдоходов. Фото: Ieva Lūka / LETA

Начиная с сегодняшнего дня, 1 марта, жители могут подавать декларации о доходах за 2022 год, однако, уже который год подряд, из-за большого интереса населения действие системы электронного декларирования (EDS) происходит с нарушениями. Как заметил TVNET, EDS был в затруднительном положении почти сразу после полуночи.

При попытке открыть сайт eds.vid.gov.lv страница длительно загружается. При открытии и проверке подлинности появляется сообщение о сбое операции.

Фото: Ekrānšāviņš

Зависание EDS это как какой-то языческий ритуал - ну там козу принести в жертву и так далее.

VID EDS сейчас - это заметный свидетель "достатка" нашего общества. И одновременно - пример неготовности к э-выборам в ближайшее/дальнее будущее. #почему?

Службе госдоходов надо делать трансляцию в ночь на 1 марта о возврате налогов. Репортеры едут в дома первых получивших возврат, берут интервью, поздравляют, и так далее.

Служба государственных доходов (VID), впрочем, напоминает, что жители с декларацией не должны торопиться: жители, которые обязаны это сделать, могут подать декларации в течение трех месяцев, до 1 июня, а добровольно, для восстановления оправданных расходов, это можно сделать на протяжении трех лет.

VID также призвала не сдавать декларации непосредственно в первые дни марта, так как при одновременном подключении к системе большого количества пользователей она может работать медленнее или быть временно недоступной.

В разделе интернет-портала VID "декларация о годовых доходах" доступна видеоинструкция, запись семинара и другие информативные материалы.

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