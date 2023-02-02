Наступило 1 марта - дата, которую многие жители Латвии ждут с надеждой - начала подачи декларации о доходах. Это момент, когда можно будет узнать - вернешь ли ты дополнительные деньги или останешься должен государству. В этом году после большого роста цен и рекордных счетов за отопление реакция на увиденное в системе сообщение, возможно, будет не таким, как в другие годы. Служба госдоходов (СГД) сообщила порталу Apollo.lv, что в этом году жителям стоит принять во внимание, подавая годовую декларацию о доходах.
Что стоит принять во внимание при подаче декларации о доходах
Представители СГД указывают, что в этом году изменений в подаче декларации по сравнению с прошлым годом не будет.
Чтобы получить возврат налога, в течение 2023 года можно подать декларацию не только за 2022 год, но также подать и уточнить декларации за 2021 и 2020 годы.
В свою очередь, декларацию за 2019 год можно подать только до 16 июня 2023 года.
В СГД порталу Apollo.lv указали, что те, кто ведет хозяйственную деятельность, в 2023 году возобновляют внесение авансовых платежей (авансы не были обязательными во время пандемии Covid-19, за исключением налогоплательщиков, которые начинают хозяйственную деятельность - они могут вносить авансовые платежи добровольно).
"Лица, ведущие хозяйственную деятельность, должны принять во внимание, что, подавая годовую декларацию в будущем году, возможно, налог придется доплатить, так как подсчитанный налог будет больше, чем уплаченный в 2022 году в виде аванса", - сообщили представители СГД.
О годовой декларации о доходах
С 1 марта каждый житель может подать годовую декларацию о доходах, чтобы вернуть переплаченный государству подоходный налог за оправданные расходы, однако многие должны подавать декларацию обязательно.
Годовую декларацию необходимо подавать в электронном виде - в Электронной системе декларирования (EDS).
Более подробная информация, а также видеообучение о заполнении декларации можно найти на портале СГД в разделе "Годовая декларация о доходах".
Все жители, к доходам которых применяется подоходный налог, должны следить за тем, чтобы примененные в течение года налоговые скидки и прогнозируемый СГД необлагаемый минимум соответствовали их общим годовым доходам. От этого зависит, вернет ли государство после подачи декларации переплаченный налог или же его придется доплачивать.
Налоговая доплата будет зафиксирована и в случае, если декларация не будет подана, в свою очередь, чтобы вернуть переплаченный в течение года подоходный налог за оправданные расходы (образование, медицина, включая стоматологию, взносы в пенсионные фонды и т. д.), декларацию подавать необходимо.
Годовую декларацию можно подать и за три предыдущих года, кроме того, можно уточнить поданные за последние три года декларации, добавив к ним дополнительные чеки.
Самозанятым лицам - тем, кто ведет хозяйственную деятельность, а также владельцам индивидуальных предприятий, в том числе владельцам крестьянских и рыбных хозяйств, которые являются плательщиками подоходного налога, годовую декларацию о доходах нужно подавать обязательно, используя Электронную систему декларирования СГД.
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