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СЗК призывает внести в закон норму о дебатах кандидатов в президенты

rus.tvnet.lv/LETA
СЗК призывает внести в закон норму о дебатах кандидатов в президенты
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Рижский замок
Рижский замок Фото: Zane Bitere/LETA

Союз зеленых и крестьян (СЗК) подал поправки к закону в выборах президента Латвии, которые предусматривают дебаты кандидатов в президенты в общественных СМИ.

Как сообщила представитель СЗК Даце Карклиня, в случаях, когда на пост президента выдвинуты два и более кандидатов, СЗК предлагает проводить на общественном телевидении и радио публичные дебаты между кандидатами.

СЗК считает, что это обеспечит большую открытость процесса избрания президента.

Как подчеркнул руководитель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис, президентские выборы в этом году станут одним из важнейших событий в латвийской политике. СЗК стремится к тому, чтобы в ходе этого процесса каждый гражданин Латвии смог лучше узнать кандидатов, выдвинутых на высший пост в стране, и их мнение по важным для страны вопросам.

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