СЗК призывает внести в закон норму о дебатах кандидатов в президенты

Как сообщила представитель СЗК Даце Карклиня, в случаях, когда на пост президента выдвинуты два и более кандидатов, СЗК предлагает проводить на общественном телевидении и радио публичные дебаты между кандидатами.

Как подчеркнул руководитель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис, президентские выборы в этом году станут одним из важнейших событий в латвийской политике. СЗК стремится к тому, чтобы в ходе этого процесса каждый гражданин Латвии смог лучше узнать кандидатов, выдвинутых на высший пост в стране, и их мнение по важным для страны вопросам.