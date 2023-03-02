Выборы президента: Левитс или кот в мешке?

Однако остается еще слишком много неизвестных, в том числе решится ли сам Левитс баллотироваться на второй срок. Вчера, 1 марта, пресс-службе президента также задавали этот вопрос, но в связи с насыщенной повесткой Левитса ответ обещали на следующий день.

Ясно одно - на данный момент 51 голоса нет ни у кого. Также можно с уверенностью сказать, что президентские выборы будут многоэтапной игрой, которая будет проходить в несколько туров, будут различные договоренности и торги. Обкатка уже идет.

В кулуарах упоминается несколько имен: бизнесмен Улдис Пиленс, заместитель генерального секретаря НАТО, дипломат Байба Браже и директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

Также упоминаются имена отдельных министров и бывшего премьер-министра. Скорее всего, это так называемые "вечные кандидаты" - люди, претендующие на высокие посты, и их появление - обычная практика перед каждыми выборами. Настоящие появляются незадолго до официального срока выдвижения кандидатур, который в этом году приходится на начало мая. Правда, этот созыв Сейма займется вопросом о кандидатах раньше.

Вскоре после принятия госбюджета, которое планируется на следующей неделе, "Прогрессивные" намерены объявить критерии, которым должен соответствовать президент. Председатель фракции Каспар Бришкенс на вопрос, поддержит ли фракция Левитса, ответил, что это "неоднозначный вопрос".