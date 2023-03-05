УЕФА оштрафовала команду Высшей лиги Латвии "Валмиеру" на 50 000 евро за финансовые нарушения, сообщает агентство LETA.
УЕФА оштрафовала "Валмиеру" на 50 000 евро
УЕФА оштрафовала "Валмиеру" на 50 000 евро
Как уже сообщалось, ФИФА за вовремя непогашенные финансовые обязательства применила к "Валмиере" запрет на международный трансфер игроков.
УЕФА сообщает, что в случае дальнейших нарушений, если платежи будут задержаны более чем на 90 дней, клуб может быть отстранён от европейских кубков.
В прошлом сезоне "Валмиера" впервые стала чемпионом Латвии.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что "Валмиера" не рассчиталась с донецким "Шахтёром" за тренировку и подготовку Романа Якуба, а также осталась в долгу перед казанским "Рубином" за Виктора Александрова.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!