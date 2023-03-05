УЕФА оштрафовала "Валмиеру" на 50 000 евро

Как уже сообщалось, ФИФА за вовремя непогашенные финансовые обязательства применила к "Валмиере" запрет на международный трансфер игроков.

УЕФА сообщает, что в случае дальнейших нарушений, если платежи будут задержаны более чем на 90 дней, клуб может быть отстранён от европейских кубков.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что "Валмиера" не рассчиталась с донецким "Шахтёром" за тренировку и подготовку Романа Якуба, а также осталась в долгу перед казанским "Рубином" за Виктора Александрова.