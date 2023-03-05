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УЕФА оштрафовала "Валмиеру" на 50 000 евро

rus.tvnet.lv
УЕФА оштрафовала "Валмиеру" на 50 000 евро
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Футболисты "Валмиеры"
Футболисты "Валмиеры" Фото: Futbola Virslīga/Facebook.com

УЕФА оштрафовала команду Высшей лиги Латвии "Валмиеру" на 50 000 евро за финансовые нарушения, сообщает агентство LETA.

Как уже сообщалось, ФИФА за вовремя непогашенные финансовые обязательства применила к "Валмиере" запрет на международный трансфер игроков.

УЕФА сообщает, что в случае дальнейших нарушений, если платежи будут задержаны более чем на 90 дней, клуб может быть отстранён от европейских кубков.

В прошлом сезоне "Валмиера" впервые стала чемпионом Латвии.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что "Валмиера" не рассчиталась с донецким "Шахтёром" за тренировку и подготовку Романа Якуба, а также осталась в долгу перед казанским "Рубином" за Виктора Александрова.

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