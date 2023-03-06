Вступили в силу обязательные правила Екабпилсской краевой думы о порядке назначения единовременного пособия на ремонт жилого помещения или жилого дома, если жилище пострадало в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или другого стихийного бедствия, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Пострадавшие от наводнения в Екабпилсе смогут получить пособие до 3500 евро
Обязательные правила определяют порядок предоставления муниципалитетом единовременного пособия, а также определяют размер этого пособия на ремонт арендованного или принадлежащего лицу жилого помещения или жилого дома, которые пострадали в результате аварии, террористического акта, стихийного бедствия, но могут быть восстановлены.
Пособие можно получить, если дом, пострадавший в результате стихийного бедствия, находится в аренде или в собственности лица; если он подлежит восстановлению, если лицо задекларировало свое место жительства в этом жилище и если лицо не владеет другим жилым помещением на административной территории Екабпилсского края.
Заявление о помощи в решении жилищных вопросов следует подать в самоуправление не позднее чем через месяц после стихийного бедствия.
Лица, пострадавшие в результате январского паводка этого года, должны подать заявления о помощи в месячный срок со дня вступления в силу правил.
Фото: наводнение в Екабпилсе
После получения заявления муниципалитет принимает решение о предоставлении временного жилья или оказании иной экстренной помощи в решении жилищного вопроса и проводит оценку технического состояния жилья, пострадавшего в результате стихийного бедствия, для определения возможности восстановления. Пособие предоставляется, если установлено, что жилье можно восстановить.
Также размер пособия будет определяться по уровню воды в затопленных домах - если был затоплен подвал, пособие составляет 1500 евро, если до метра над полом первого этажа - 2500 евро, а еще выше - до 3500 евро. Пособие человек может получить один раз в год.
В середине января уровень воды в Даугаве под Екабпилсом достиг второй по величине отметки в истории. В городе были затоплены улицы и дома, жителей пришлось эвакуировать. В Екабпилсском крае наводнение повредило около 450 жилых домов.
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