Пострадавшие от наводнения в Екабпилсе смогут получить пособие до 3500 евро

Обязательные правила определяют порядок предоставления муниципалитетом единовременного пособия, а также определяют размер этого пособия на ремонт арендованного или принадлежащего лицу жилого помещения или жилого дома, которые пострадали в результате аварии, террористического акта, стихийного бедствия, но могут быть восстановлены.

Пособие можно получить, если дом, пострадавший в результате стихийного бедствия, находится в аренде или в собственности лица; если он подлежит восстановлению, если лицо задекларировало свое место жительства в этом жилище и если лицо не владеет другим жилым помещением на административной территории Екабпилсского края.

Заявление о помощи в решении жилищных вопросов следует подать в самоуправление не позднее чем через месяц после стихийного бедствия.

Лица, пострадавшие в результате январского паводка этого года, должны подать заявления о помощи в месячный срок со дня вступления в силу правил.

Фото: наводнение в Екабпилсе

После получения заявления муниципалитет принимает решение о предоставлении временного жилья или оказании иной экстренной помощи в решении жилищного вопроса и проводит оценку технического состояния жилья, пострадавшего в результате стихийного бедствия, для определения возможности восстановления. Пособие предоставляется, если установлено, что жилье можно восстановить.

Также размер пособия будет определяться по уровню воды в затопленных домах - если был затоплен подвал, пособие составляет 1500 евро, если до метра над полом первого этажа - 2500 евро, а еще выше - до 3500 евро. Пособие человек может получить один раз в год.

В середине января уровень воды в Даугаве под Екабпилсом достиг второй по величине отметки в истории. В городе были затоплены улицы и дома, жителей пришлось эвакуировать. В Екабпилсском крае наводнение повредило около 450 жилых домов.