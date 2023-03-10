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Noize MC: жена из Латвии, статус "иноагента" в РФ и переезд в Литву

Звезда недели
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Noize MC: жена из Латвии, статус "иноагента" в РФ и переезд в Литву
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Noize MC
Noize MC Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

9 марта свой день рождения отметил российский музыкант Noize MC (наст. имя - Иван Алексеев). Рассказываем некоторые факты об этом исполнителе в рамках рубрики "Звезда недели"

Иван Алексеев, более известный как Noize MС, в своих треках соединяет рок-музыку и хип-хоп. Настоящей кульминацией на его концертах всегда является фристайл. Это импровизация в рэпе, декламация и пение рифмованного ритмизированного речитатива, создаваемого на ходу.

  1. Путь к успеху
  2. Сотрудничество с Монеточкой и статус "иноагента" в РФ
  3. Жена из Риги
  4. Переезд в Литву

 

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