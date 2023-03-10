Noize MC: жена из Латвии, статус "иноагента" в РФ и переезд в Литву

Иван Алексеев, более известный как Noize MС, в своих треках соединяет рок-музыку и хип-хоп. Настоящей кульминацией на его концертах всегда является фристайл. Это импровизация в рэпе, декламация и пение рифмованного ритмизированного речитатива, создаваемого на ходу.