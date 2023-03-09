Ни в коем случае: что нельзя "отдавать" канализации?

Масло

Хотя масло и жидкое, оно остается на стенках труб и после затвердевания может стать причиной засора.

Со временем масло затвердевает, образуя жировые отложения, что увеличивает риск разрыва трубы. В основном это приводит к затоплению подвала неприятной жидкостью. Чтобы утилизировать масло, его необходимо слить в пакет или бутылку, а затем выбросить в контейнер для отходов. Это намного дешевле, чем новый ремонт.

Кофейная гуща

Несмотря на небольшое количество и мягкую текстуру, кофейная гуща является одним из основных засорителей сразу после масла. Она также оседает на трубах и вызывает засоры. Поэтому кофейную гущу лучше утилизировать. Ее также можно использовать в качестве удобрения для различных растений.

Пищевые отходы

Трубы не предназначены для "сбора" твердых или даже мягких пищевых отходов. Невыполнение этого требования может ускорить износ труб и доставить массу проблем не только вам, но и вашим соседям. Например, макароны и рис прилипают к стенкам труб и превращаются в липкую массу, не позволяющую воде свободно течь.