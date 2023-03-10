Велосипедист Том Скуиньш прокомментировал потерю господдержки

Скуиньш также заявил, что на данный момент у него слишком много мыслей, чтобы раскрывать их все в социальных сетях, но призвал своих сограждан "держать за него кулаки".

В нормативных документах, запрещающих выделение спортсменам государственных средств в связи с участием спортсменов из России и Беларуси, не учитывается аргумент о том, что и в коммерческих соревнованиях теннисисты и велосипедисты косвенно готовятся к старту в сборной, сохраняя свою спортивную форму на протяжении всего сезона.

Генсек ЛОК подтвердил, что переговоры с Министерством образования и науки относительно изменений в соответствующих нормативных документах продолжаются, но пока он не может прогнозировать, когда в них могут быть внесены изменения.