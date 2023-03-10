Латвийский велосипедист Том Скуиньш в своем аккаунте в Twitter прокомментировал недавнее решение Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) лишить его и четырех других спортсменов ежемесячной финансовой поддержки, пишет LETA.
Велосипедист Том Скуиньш прокомментировал потерю господдержки
Заключённый 15 февраля между ЛОК и Министерством образования и науки (МОН) договор о сотрудничестве предусматривает, что средства из государственного бюджета не будут выделяться спортсменам и спортивным работникам, если те принимают участие в спортивных соревнованиях, в которых также участвуют спортсмены из Российской Федерации или Беларуси, независимо от их статуса и правил и решений международных спортивных федераций.
В результате было объявлено, что теннисистки Алёна Остапенко, Дарья Семенистая и Даниэла Висмане, а также велосипедисты Том Скуиньш и Кристс Нейландс лишились ежемесячной финансовой поддержки.
Позже ЛОК также сообщил в Twitter суммы, удержанные с конкретных спортсменов за февраль. В случае со Скуиньшем это было 300 евро...
Теперь сам велосипедист выступил с комментариями по поводу решения ЛОК.
"Я предполагаю, что большая часть латвийского спортивного сообщества видела новости последних дней о том, что некоторым спортсменам было приостановлено государственное финансирование. Я верю, что люди, которые меня знают и следят за моей карьерой, не имеют вопросов относительно моего патриотизма и поддержки Украины", - написал спортсмен.
Скуиньш также заявил, что на данный момент у него слишком много мыслей, чтобы раскрывать их все в социальных сетях, но призвал своих сограждан "держать за него кулаки".
В нормативных документах, запрещающих выделение спортсменам государственных средств в связи с участием спортсменов из России и Беларуси, не учитывается аргумент о том, что и в коммерческих соревнованиях теннисисты и велосипедисты косвенно готовятся к старту в сборной, сохраняя свою спортивную форму на протяжении всего сезона.
Генсек ЛОК подтвердил, что переговоры с Министерством образования и науки относительно изменений в соответствующих нормативных документах продолжаются, но пока он не может прогнозировать, когда в них могут быть внесены изменения.
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