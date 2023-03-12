На пикет против демонтажа памятника Пушкину пришло 200 человек

Перед зданием Рижской думы, где проходит пикет, установлена небольшая сцена с микрофонами и громкоговорителями, на которой произносятся речи. На мероприятие прибыли политики РСЛ, а также некоторые представители партии "Согласие". Там установлена инсталляция, изображающая мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину.

Отметим, что сам Стакис не высказывался за снос памятника Пушкину.

К собравшимся обратились политики из РСЛ и "Согласия", которые говорили, что сносить памятники неправильно, а Пушкин - поэт, уважаемый во всем мире. В контексте сноса памятника Пушкину в выступлениях упоминалось и возможное перемещение памятников другим деятелям культуры.

Инсталляция "Мартиньш Стакис стреляет в Александра Пушкина" Фото: Zane Bitere/LETA

На мероприятии собрались в основном пожилые люди, и большинство из них русскоязычные, отмечает агентство LETA.

Собравшиеся держат плакаты с лозунгами "Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее", "Пушкин - наша основа", "Don't push the Pushkin" и др.

На площади звучала классическая музыка и декламировались стихи Пушкина.

Речи в основном произносились на русском языке, но некоторые выступающие говорили и на латышском, и на русском.

Сопредседатель "Согласия" Регина Лочмеле пообещала собравшимся, что, если вопрос о сносе памятника Пушкину когда-либо будет включен в повестку дня Рижской думы, то фракция "Согласия" проголосует "против".

У Дома Черноголовых стояли и двое оппонентов мероприятию. У одного был плакат с памятником Пушкину на фоне руин города и надписью "Культуру принесли!", у второго несколько плакатов - рука покойника и надпись " Здесь были Пушкины", стиральная машина и надпись на английском языке "Ты можешь украсть стиральную машину, но кровь не смоешь"

Несколько полицейских наблюдали за мероприятием.