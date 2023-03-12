Около 200 человек собрались сегодня на пикет против сноса памятника русскому писателю Александру Пушкину, организованный Русским союзом Латвии (РСЛ).
На пикет против демонтажа памятника Пушкину пришло 200 человек
Перед зданием Рижской думы, где проходит пикет, установлена небольшая сцена с микрофонами и громкоговорителями, на которой произносятся речи. На мероприятие прибыли политики РСЛ, а также некоторые представители партии "Согласие". Там установлена инсталляция, изображающая мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину.
Отметим, что сам Стакис не высказывался за снос памятника Пушкину.
К собравшимся обратились политики из РСЛ и "Согласия", которые говорили, что сносить памятники неправильно, а Пушкин - поэт, уважаемый во всем мире. В контексте сноса памятника Пушкину в выступлениях упоминалось и возможное перемещение памятников другим деятелям культуры.
На мероприятии собрались в основном пожилые люди, и большинство из них русскоязычные, отмечает агентство LETA.
Собравшиеся держат плакаты с лозунгами "Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее", "Пушкин - наша основа", "Don't push the Pushkin" и др.
На площади звучала классическая музыка и декламировались стихи Пушкина.
Речи в основном произносились на русском языке, но некоторые выступающие говорили и на латышском, и на русском.
Сопредседатель "Согласия" Регина Лочмеле пообещала собравшимся, что, если вопрос о сносе памятника Пушкину когда-либо будет включен в повестку дня Рижской думы, то фракция "Согласия" проголосует "против".
У Дома Черноголовых стояли и двое оппонентов мероприятию. У одного был плакат с памятником Пушкину на фоне руин города и надписью "Культуру принесли!", у второго несколько плакатов - рука покойника и надпись " Здесь были Пушкины", стиральная машина и надпись на английском языке "Ты можешь украсть стиральную машину, но кровь не смоешь"
Несколько полицейских наблюдали за мероприятием.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!