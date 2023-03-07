У Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками, подчеркнул в беседе с агентством LETA мэр Риги Мартиньш Стакис, комментируя решение совета памятников Рижской думы о сносе нескольких памятников.
Стакис: У думы сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками
Мэр Риги заявил, что в настоящее время ведется интенсивная работа над бюджетом самоуправления, которая требует много усилий, а что касается прославляющих оккупацию объектов, которые требовало снести государство, то они демонтированы.
Демонтаж других памятников не станет происходить стремительно, под влиянием эмоций, сказал политик. Он пояснил, что в Рижское самоуправление часто поступают различные предложения как от частных лиц, так и от неправительственных организаций о размещении памятных досок, памятников и т.п. в городской среде. Чтобы эти вопросы не попадали в повестку дня политиков без обсуждения профессионалами, создан совет памятников, в котором, помимо политиков, работают скульпторы, архитекторы и другие профессионалы, способные посмотреть на каждый конкретный вопрос с иной перспективы.
В этом совете обсуждаются не только вопросы о демонтаже памятников, но и о восстановлении памятных мест, например, о внесении имен всех спасителей евреев в мемориал Липке.
То, что совет памятников поддержал демонтаж или перенос некоторых памятников, является лишь предложением, более того, голосование показало, что эти решения не поддерживаются советом однозначно, подчеркнул политик, по чьим словам, к этому вопросу надо подходить с холодным умом и требуется обсуждение.
Мэр Риги призвал своих коллег-депутатов заняться не вопросом памятников, а бюджетом Рижской думы, ремонтом улиц, вопросами социальной защиты.
Как уже сообщалось, на прошлой неделе совет памятников Рижской думы поддержал демонтаж или перенос шести памятников в городе, связав их с прославлением советских времен.
Как выяснили агентство LETA в Рижской думе, совет поддержал предложение о демонтаже установленного в 1982 году в парке Кронвалда памятника писателю Андрею Упитису и скульптуры "писательницы сталинского периода" Анны Саксе на улице Гауяс, 1.
Совет памятников также дал согласие на демонтаж памятника Александру Пушкину в парке Кронвалда, так как он был установлен незаконно.
Кроме того, получило поддержку совета предложение о демонтаже установленного в 1978 году памятника ученому Мстиславу Келдишу и мемориальной доски историку Янису Зутису, а также демонтаж памятной доски типографии Коммунистической партии.
Инициатором демонтажа или переноса указанных памятников выступил Центр общественной памяти.
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