Стакис: У думы сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками

Мэр Риги заявил, что в настоящее время ведется интенсивная работа над бюджетом самоуправления, которая требует много усилий, а что касается прославляющих оккупацию объектов, которые требовало снести государство, то они демонтированы.

Демонтаж других памятников не станет происходить стремительно, под влиянием эмоций, сказал политик. Он пояснил, что в Рижское самоуправление часто поступают различные предложения как от частных лиц, так и от неправительственных организаций о размещении памятных досок, памятников и т.п. в городской среде. Чтобы эти вопросы не попадали в повестку дня политиков без обсуждения профессионалами, создан совет памятников, в котором, помимо политиков, работают скульпторы, архитекторы и другие профессионалы, способные посмотреть на каждый конкретный вопрос с иной перспективы.