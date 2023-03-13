Звезда латвийского тенниса Алёна Остапенко в разговоре с Women’s Tennis Blog высказалась о решении Министерства образования и науки (МОН) лишить её ежемесячной финансовой поддержки из латвийского бюджета.
Остапенко высказалась о потере госфинансирования
Ņemot vērā IZM lēmumu, ka Latvijas sportisti, kuri startē vienās sacensībās ar RUS un BLR atlētiem, nedrīkst saņemt valsts finansējumu, martā par februāri tiek ieturēts valsts finansējums šādiem LOV sportistiem - Ostapenko - 1700 euro, Skujiņš - 300 euro, Neilands - 200 euro.— LOK (@Olimpiade_lv) March 8, 2023
Заключённый 15 февраля между ЛОК и Министерством образования и науки договор о сотрудничестве предусматривает, что средства из государственного бюджета не будут выделяться спортсменам и спортивным работникам, если те принимают участие в спортивных соревнованиях, в которых также участвуют спортсмены из Российской Федерации или Беларуси, независимо от их статуса и правил и решений международных спортивных федераций.
В результате было объявлено, что теннисистки Алёна Остапенко, Дарья Семенистая и Даниэла Висмане, а также велосипедисты Том Скуиньш и Кристс Нейландс лишились ежемесячной финансовой поддержки.
ЛОК сообщил, что за февраль с Остапенко удержали 1700 евро. Теперь латвийская теннисистка прокомментировала решение ЛОК, вызвавшее большой резонанс в международном теннисном сообществе. Остапенко заявила, что ЛОК связывался с ней по поводу решения.
"Конечно, они со мной связывались, но, честно говоря, я ни на что не могу повлиять, потому что не я организую турниры. Этим занимается WTA, и я не могу играть на каких-то других турнирах", - сказала Остапенко.
На данный момент среди 25 лучших теннисисток в мировом рейтинге WTA находится шесть "нейтральных" спортсменок. Это означает, что у Остапенко фактически нет возможности участвовать в турнирах уровня WTA, в которых не было бы ни белорусских, ни российских спортсменок.
"По сути это означает, что я не могу играть ни на одном турнире и мне нужно уходить из тенниса. Но я этого делать не буду, потому что я теннисистка, это мой спорт. К сожалению, такова реальность", - отметила Остапенко.
25-летняя Остапенко в 2017 году выиграла "Ролан Гаррос", став первой победительницей турнира "Большого шлема" из Латвии. Всего на её счету 11 побед на турнирах WTA (из них пять в одиночном разряде).