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Остапенко высказалась о потере госфинансирования

rus.tvnet.lv
Остапенко высказалась о потере госфинансирования
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Алёна Остапенко
Алёна Остапенко Фото: AP/Scanpix

Звезда латвийского тенниса Алёна Остапенко в разговоре с Women’s Tennis Blog высказалась о решении Министерства образования и науки (МОН) лишить её ежемесячной финансовой поддержки из латвийского бюджета.

Заключённый 15 февраля между ЛОК и Министерством образования и науки договор о сотрудничестве предусматривает, что средства из государственного бюджета не будут выделяться спортсменам и спортивным работникам, если те принимают участие в спортивных соревнованиях, в которых также участвуют спортсмены из Российской Федерации или Беларуси, независимо от их статуса и правил и решений международных спортивных федераций.

В результате было объявлено, что теннисистки Алёна Остапенко, Дарья Семенистая и Даниэла Висмане, а также велосипедисты Том Скуиньш и Кристс Нейландс лишились ежемесячной финансовой поддержки.

ЛОК сообщил, что за февраль с Остапенко удержали 1700 евро. Теперь латвийская теннисистка прокомментировала решение ЛОК, вызвавшее большой резонанс в международном теннисном сообществе. Остапенко заявила, что ЛОК связывался с ней по поводу решения.

"Конечно, они со мной связывались, но, честно говоря, я ни на что не могу повлиять, потому что не я организую турниры. Этим занимается WTA, и я не могу играть на каких-то других турнирах", - сказала Остапенко.

На данный момент среди 25 лучших теннисисток в мировом рейтинге WTA находится шесть "нейтральных" спортсменок. Это означает, что у Остапенко фактически нет возможности участвовать в турнирах уровня WTA, в которых не было бы ни белорусских, ни российских спортсменок.

"По сути это означает, что я не могу играть ни на одном турнире и мне нужно уходить из тенниса. Но я этого делать не буду, потому что я теннисистка, это мой спорт. К сожалению, такова реальность", - отметила Остапенко.

25-летняя Остапенко в 2017 году выиграла "Ролан Гаррос", став первой победительницей турнира "Большого шлема" из Латвии. Всего на её счету 11 побед на турнирах WTA (из них пять в одиночном разряде).

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