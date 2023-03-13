Остапенко высказалась о потере госфинансирования

"Конечно, они со мной связывались, но, честно говоря, я ни на что не могу повлиять, потому что не я организую турниры. Этим занимается WTA, и я не могу играть на каких-то других турнирах", - сказала Остапенко.

На данный момент среди 25 лучших теннисисток в мировом рейтинге WTA находится шесть "нейтральных" спортсменок. Это означает, что у Остапенко фактически нет возможности участвовать в турнирах уровня WTA, в которых не было бы ни белорусских, ни российских спортсменок.

"По сути это означает, что я не могу играть ни на одном турнире и мне нужно уходить из тенниса. Но я этого делать не буду, потому что я теннисистка, это мой спорт. К сожалению, такова реальность", - отметила Остапенко.