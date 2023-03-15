Товары с AliExpress теперь можно заказать в пакоматы по всей Латвии

Omniva сообщает, что для того, чтобы получить заказанный на AliExpress товар через пакомат, покупателю необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать учетную запись на онлайн-платформе AliExpress.

2. Выбрать товар и добавить его в корзину.

3. В корзине необходимо отметить товары для заказа и перейти к оплате.

4. Из предложенных способов доставки нужно выбрать "self-pickup" - это значит, что посылка будет доставлена в пакомат Omniva.

Если на сайте AliExpress не предлагается возможность "self-pickup", нужно ввести в поле адреса доставки, адрес ближайшего или любого другого желаемого пакомата, где покупатель желает получить посылку. Вернувшись в раздел оплаты, страница автоматически обновится и предложит этот вариант доставки. После этого нужно нажать кнопку "Подтвердить" и оформить заказ.

Компания Omniva также отмечает, что берет на себя таможенное оформление посылок стоимостью до 150 евро. При этом размер посылки, заказанный с AliExpress не должен превышать максимальные размеры пакомата - вес посылки не должен быть больше 30 кг.

Подробнее о новой услуге Omniva - здесь.

Уже сообщалось, что оборот логистической компании Omniva в прошлом году составил 18,4 млн евро, что на 2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании уменьшилась в четыре раза и составила 640 000 евро.

Всего в 2022 году в странах Балтии было установлено 230 новых пакоматов.

В Omniva Group входят материнская компания Eesti Post, а также дочерние компании Maxekeskus в Эстонии, Omniva в Литве и Omniva Latvija в Латвии.