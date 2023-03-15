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Товары с AliExpress теперь можно заказать в пакоматы по всей Латвии

rus.tvnet.lv
Товары с AliExpress теперь можно заказать в пакоматы по всей Латвии
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Посылочный автомат Omniva.
Посылочный автомат Omniva. Фото: Omniva

Теперь товары, заказанные на онлайн-платформе AliExpress, можно получить через пакоматы Omniva по всей Латвии, сообщается на сайте логистического предприятия.

Omniva сообщает, что для того, чтобы получить заказанный на AliExpress товар через пакомат, покупателю необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать учетную запись на онлайн-платформе AliExpress. 

2. Выбрать товар и добавить его в корзину.

3. В корзине необходимо отметить товары для заказа и перейти к оплате.

4. Из предложенных способов доставки нужно выбрать "self-pickup" - это значит, что посылка будет доставлена в пакомат Omniva.

Если на сайте AliExpress не предлагается возможность "self-pickup", нужно ввести в поле адреса доставки, адрес ближайшего или любого другого желаемого пакомата, где покупатель желает получить посылку. Вернувшись в раздел оплаты, страница автоматически обновится и предложит этот вариант доставки. После этого нужно нажать кнопку "Подтвердить" и оформить заказ.

Компания Omniva  также отмечает, что берет на себя таможенное оформление посылок стоимостью до 150 евро. При этом размер посылки, заказанный с AliExpress не должен превышать максимальные размеры пакомата - вес посылки не должен быть больше 30 кг.

Подробнее о новой услуге Omniva - здесь.

Уже сообщалось, что оборот логистической компании Omniva в прошлом году составил 18,4 млн евро, что на 2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании уменьшилась в четыре раза и составила 640 000 евро.

Всего в 2022 году в странах Балтии было установлено 230 новых пакоматов.

В Omniva Group входят материнская компания Eesti Post, а также дочерние компании Maxekeskus в Эстонии, Omniva в Литве и Omniva Latvija в Латвии.

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