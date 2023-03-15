Как отличить пищевое отравление от желудочного вируса?

"Наиболее характерными проявлениями ротавирусной инфекции являются водянистый и частый понос, повторяющийся более трех раз в сутки, боли в животе, рвота, лихорадка и высокая температура. Иногда можно наблюдать жжение в желудке, привкус горечи во рту и выраженную слабость. Симптомы наблюдаются примерно один-два дня, начало болезни - стремительное и острое. Для лечения ротавирусной инфекции не существует специфической медикаментозной терапии. Все медикаменты, применяемые в этом случае, направлены на улучшение самочувствия больного и ускорение процесса выздоровления. Такие препараты включают пробиотики и адсорбенты, а также жаропонижающие препараты, и их используют по мере необходимости", - поясняет фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.

При характерной для ротавируса диарее организм быстро теряет жидкость в больших количествах, что может привести к обезвоживанию. Важно компенсировать эту потерю обильным питьем. Для лечения острой диареи лучшим решением является использование специального порошка, который можно приобрести в аптеке - он содержит необходимые организму соли и глюкозу в определенных пропорциях, и его принимают, растворив порошок в определенном количестве воды. В день рекомендуется выпивать примерно три литра жидкости, включая чистую воду и травяные чаи, например с ромашкой или тысячелистником. Не рекомендуется употреблять напитки с большим количеством добавленного сахара - они могут ухудшить течение болезни. В пищу желательно употреблять продукты, содержащие сложные углеводы, например: хлеб или каши.

Пищевое отравление - неприятное, но кратковременное