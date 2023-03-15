Боль в животе, тошнота, диарея и рвота - эти симптомы характерны для нескольких заболеваний, но наиболее частой причиной является желудочный вирус или пищевое отравление. Как распознать причину заболевания и что делать, чтобы облегчить неприятные ощущения, говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Как отличить пищевое отравление от желудочного вируса?
"Желудочные вирусы чаще встречаются в осенний и зимний сезон, в свою очередь, пищевые отравления чаще наблюдаются летом, когда высокая температура воздуха и неправильное хранение продуктов способствуют порче еды. Однако следует учитывать, что каждое из этих заболеваний может подкрасться в любое время года. Хотя нередко проявления этих болезней схожи, есть несколько нюансов, помогающих распознать виновника, в том числе отдельные симптомы заболевания, а также течение и длительность заболевания. В большинстве случаев нет необходимости применять специфические методы лечения, но есть несколько моментов, которые необходимо учитывать, чтобы не усугубить ситуацию и в то же время облегчить плохие симптомы", - отмечает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Чаще всего виновен ротавирус
Существуют разные виды желудочных вирусов - распространены норовирус и энтеровирусы, но наиболее распространенным является ротавирус - острое вирусное инфекционное заболевание, вызывающее диарею и воспаление слизистой оболочки пищеварительного тракта. Возбудитель этого вируса обладает высокой заразностью и выделяется из организма инфицированного человека с фекалиями. При несоблюдении больным личной гигиены возбудитель болезни передается с водой, пищей, предметами и поверхностями окружающей среды, тем самым подвергая опасности здоровье окружающих людей. Следует учитывать, что возбудитель заболевания может находиться на поверхностях до двух недель, поэтому очень важно регулярно дезинфицировать поверхности, к которыми прикасался больной вирусом.
"Наиболее характерными проявлениями ротавирусной инфекции являются водянистый и частый понос, повторяющийся более трех раз в сутки, боли в животе, рвота, лихорадка и высокая температура. Иногда можно наблюдать жжение в желудке, привкус горечи во рту и выраженную слабость. Симптомы наблюдаются примерно один-два дня, начало болезни - стремительное и острое. Для лечения ротавирусной инфекции не существует специфической медикаментозной терапии. Все медикаменты, применяемые в этом случае, направлены на улучшение самочувствия больного и ускорение процесса выздоровления. Такие препараты включают пробиотики и адсорбенты, а также жаропонижающие препараты, и их используют по мере необходимости", - поясняет фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
При характерной для ротавируса диарее организм быстро теряет жидкость в больших количествах, что может привести к обезвоживанию. Важно компенсировать эту потерю обильным питьем. Для лечения острой диареи лучшим решением является использование специального порошка, который можно приобрести в аптеке - он содержит необходимые организму соли и глюкозу в определенных пропорциях, и его принимают, растворив порошок в определенном количестве воды. В день рекомендуется выпивать примерно три литра жидкости, включая чистую воду и травяные чаи, например с ромашкой или тысячелистником. Не рекомендуется употреблять напитки с большим количеством добавленного сахара - они могут ухудшить течение болезни. В пищу желательно употреблять продукты, содержащие сложные углеводы, например: хлеб или каши.
Пищевое отравление - неприятное, но кратковременное
Пищевое отравление - это употребление в пищу некачественной или недостаточно термически обработанных продуктов, в результате чего вырабатываются токсины, оказывающие вредное воздействие на пищеварительный тракт. Симптомы отравления зависят от количества съеденной пищи и содержащихся в ней ядовитых веществ. Они возникают вскоре после приема еды, примерно в течение 30 минут, и обычно включают тошноту, рвоту и диарею. В отличие от желудочного вируса, отравление обычно не сопровождается температурой и лихорадкой, а симптомы начинают исчезать, как только из организма выводится вызвавшая его пища.
"Симптомы отравления - это защитная реакция организма. Столкнувшись с неблагоприятным веществом, организм старается избавиться от него как можно быстрее. В случае отравления - как и в случае желудочного вируса - необходимо пить много жидкости, более того, важно сделать это как можно скорее, сразу же после первых признаков отравления. С помощью жидкости из организма быстрее выводятся возбудители поноса и рвоты и их токсины. Также можно принять активированный уголь, который поможет поглотить вредные вещества. При появлении аппетита определенно следует избегать жареных, жирных и острых продуктов, сахара и кофеина, отдавая предпочтение овсяным хлопьям, соленым крекерам или отварным овощам", - добавляет фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Если симптомы пищевого отравления не стихают в течение 48 часов, а также если симптомы усиливаются, появляются спазмы в животе, ухудшается зрение, следует немедленно обратиться за помощью к врачу или вызвать неотложную медицинскую помощь.
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