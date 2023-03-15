Правление Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии, сообщила председатель профсоюза Инга Ванага. Профсоюз больше не намерен проводить переговоры с политиками.
Педагоги планируют трехдневную забастовку в конце апреля
LIZDA недоволен тем, что правительство не выполнило данные педагогам обещания, а также не выполняет действующие нормативные акты.
С учетом того, что объявленная ранее забастовка не состоялась, поскольку политики предложили учителям соглашение, Ванага сообщила, что шествие состоится независимо от того, будут ли выполнены требования забастовки или нет.
Забастовка может не состояться, если политики в последний момент снова предложат какие-то решения, потому что в таком случае исчезнет правовое основание для организации забастовки.
В ближайшие недели профсоюз уточнит количество участников забастовки и шествия протеста.
Ванага добавила, что предстоящая акция пройдет при поддержке и участии других неправительственных организаций.
В настоящее время планируется, что в понедельник, 24 апреля, участники акции начнут шествие от Дома профсоюзов на улице Бруниниеку, остановятся у здания правительства, Министерства образования и науки, Сейма и закончат митинг на Домской площади. Маршрут шествия может быть изменен после согласования с ответственными учреждениями, добавила Ванага.
LIZDA указывает, что правительство до 15 марта не полностью выполнило соглашение о забастовке, заключенное прошлой осенью, и приняло поправки к "Правилам о заработной плате педагогов", устанавливающие минимальные ставки заработной платы с 1 сентября текущего года, с 1 сентября 2024 года и с 1 января 2025 года, а также принципы балансирования нагрузки с 1 сентября для всех групп педагогов, которые были согласованы, что отражено в графике увеличения зарплат педагогов на период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года, размещенный на публичном портале правовых актов 1 февраля.
Не приняты поправки к правилам "Порядок расчета и распределения целевой дотации государственного бюджета на заработную плату педагогов в общеобразовательных учреждениях самоуправлений и общеобразовательных средних учебных заведениях государственных вузов" в части повышения заработной платы педагогов за счет увеличения суммы целевой дотации на одного учащегося.
Также в закон "О государственном бюджете на 2023 год и о бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" не включен график повышения заработной платы педагогам на период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года, чтобы обеспечить необходимое финансирование.
Как сообщалось, 15 февраля совет LIZDA решил дать правительству время до сегодняшнего дня, 15 марта, чтобы внести в нормативные акты выполнение требований забастовки.
По словам Ванаги, сейчас самая большая проблема заключается в том, что Министерство образования и науки (МОН) предлагает график повышения зарплаты и балансировки нагрузки, но не указывает точные суммы и источники финансирования этих графиков.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!