Педагоги планируют трехдневную забастовку в конце апреля

LIZDA недоволен тем, что правительство не выполнило данные педагогам обещания, а также не выполняет действующие нормативные акты.

С учетом того, что объявленная ранее забастовка не состоялась, поскольку политики предложили учителям соглашение, Ванага сообщила, что шествие состоится независимо от того, будут ли выполнены требования забастовки или нет.

Забастовка может не состояться, если политики в последний момент снова предложат какие-то решения, потому что в таком случае исчезнет правовое основание для организации забастовки.

В ближайшие недели профсоюз уточнит количество участников забастовки и шествия протеста.

Ванага добавила, что предстоящая акция пройдет при поддержке и участии других неправительственных организаций.

В настоящее время планируется, что в понедельник, 24 апреля, участники акции начнут шествие от Дома профсоюзов на улице Бруниниеку, остановятся у здания правительства, Министерства образования и науки, Сейма и закончат митинг на Домской площади. Маршрут шествия может быть изменен после согласования с ответственными учреждениями, добавила Ванага.