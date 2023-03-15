Кариньш: профсоюзы учителей хотят только денег, но не перемен

По словам премьера, главная цель преобразований системы образования - сделать так, чтобы она лучше служила молодежи, поэтому необходимы перемены и качественное образование.

"Каждый раз, когда заходит разговор об изменениях, практически все, кто в этом активно участвует, сопротивляются руками и ногами, что по-человечески понятно.

По моему мнению, профсоюзы учителей заняли позицию: никаких перемен, просто дайте больше денег. Такой подход я считаю очень непродуктивным", - сказал Кариньш.

По словам премьера, для того чтобы выделить дополнительное финансирование, ничего не меняя в самой системе, можно, например, повысить налог на добавленную стоимость на несколько процентных пунктов, но тогда будет протестовать все общество.

Второй вариант - перераспределить деньги, то есть у кого-то их отобрать.

"Тогда, пожалуйста, покажите, у кого именно мы должны их забрать. У обороны? В сегодняшних геополитических обстоятельствах? У пенсионеров? Медиков? Полицейских? Деньги, которые собираются в виде налогов, никуда не исчезают - они в основном выплачиваются в виде зарплат и пособий", - сказал глава правительства.