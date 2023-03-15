Профсоюзы учителей заняли позицию "никаких перемен, просто дайте больше денег", заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Кариньш: профсоюзы учителей хотят только денег, но не перемен
По словам премьера, главная цель преобразований системы образования - сделать так, чтобы она лучше служила молодежи, поэтому необходимы перемены и качественное образование.
"Каждый раз, когда заходит разговор об изменениях, практически все, кто в этом активно участвует, сопротивляются руками и ногами, что по-человечески понятно.
По моему мнению, профсоюзы учителей заняли позицию: никаких перемен, просто дайте больше денег. Такой подход я считаю очень непродуктивным", - сказал Кариньш.
По словам премьера, для того чтобы выделить дополнительное финансирование, ничего не меняя в самой системе, можно, например, повысить налог на добавленную стоимость на несколько процентных пунктов, но тогда будет протестовать все общество.
Второй вариант - перераспределить деньги, то есть у кого-то их отобрать.
"Тогда, пожалуйста, покажите, у кого именно мы должны их забрать. У обороны? В сегодняшних геополитических обстоятельствах? У пенсионеров? Медиков? Полицейских? Деньги, которые собираются в виде налогов, никуда не исчезают - они в основном выплачиваются в виде зарплат и пособий", - сказал глава правительства.
Как указал Кариньш, для разрешения ситуации необходимы две вещи. Министерство образования работает над планом улучшений в системе образования, а средства по бюджетным статьям, которые будут не израсходованы, правительство сможет перераспределить другим отраслям, в том числе образованию.
Премьер не видит, как забастовка учителей поможет разрешить ситуацию. От того, что будет забастовка, больше денег не появится. Он также не намерен предлагать повышение налогов, решая один вопрос, а на самом деле создавая новые проблемы.
Как сообщалось, совет Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) дал правительству время до 15 марта, чтобы включить в нормативные акты забастовочные требования учителей. Если этого не будет сделано, 24 апреля начнется забастовка.
Как заявила глава LIZDA Инга Ванага, главная проблема заключается в том, что Министерство образования и науки предлагает график повышения зарплат и распределения нагрузки, но не указывает точные суммы и финансовые источники для их выполнения.
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