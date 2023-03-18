Утром в пятницу, 17 марта, в Даугмале рыбак не оценил риски, что стоило ему жизни - мужчина вышел на лед и провалился. Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, его тело до сих пор не найдено.
На Даугаве под лед провалился рыбак. Его не нашли
На Даугаве под лед провалился рыбак. Его не нашли
В Даугаве у острова Смерти (Навес) остались лишь коробка с рыболовными принадлежностями и дыра во льду.
Именно там утром 17 марта провалился под лед и погиб рыбак, тело которого ищут спасатели.
Последние отчаянные крики о помощи услышал мужчина, который поспешил на помощь, но было поздно.
Сотрудники Государственной полиции по оставленному на берегу автомобилю выяснили его владельца, который, скорее все, и является утонувшим рыбаком.
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