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На Даугаве под лед провалился рыбак. Его не нашли

rus.tvnet.lv
На Даугаве под лед провалился рыбак. Его не нашли
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Ящик с рыболовными принадлежностями. Иллюстративное фото
Ящик с рыболовными принадлежностями. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Утром в пятницу, 17 марта, в Даугмале рыбак не оценил риски, что стоило ему жизни - мужчина вышел на лед и провалился. Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, его тело до сих пор не найдено.

В Даугаве у острова Смерти (Навес) остались лишь коробка с рыболовными принадлежностями и дыра во льду.

Именно там утром 17 марта провалился под лед и погиб рыбак, тело которого ищут спасатели.

Последние отчаянные крики о помощи услышал мужчина, который поспешил на помощь, но было поздно.

Сотрудники Государственной полиции по оставленному на берегу автомобилю выяснили его владельца, который, скорее все, и является утонувшим рыбаком.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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