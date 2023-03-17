В Риге рыбак в запретной зоне возле канавы Кюсалас в присутствии полиции упал под лед, сообщила Рижская муниципальная полиция.
Видео ⟩ Рыбак в запретной зоне в Риге провалился под лед - полиция была рядом
Рыбак в запретной зоне в Риге провалился под лед - полиция была рядом
В четверг, 16 марта, во время осмотра водоема в канаве Кюсалас сотрудники муниципальной полиции заметили рыбака на льду в запретной для рыбалки зоне.
Рыбак, заметив полицейских, направился к ним, но внезапно провалился под лед. Реагируя на это, один из спасателей протянул руку и вытащил его из воды.
За нахождение на льду в запретной зоне против мужчины начат процесс административного нарушения, за который предусмотрено предупреждение или штраф до 100 евро.
Рижская муниципальная полиция сообщает, что с учетом наступления теплого времени и опасности льда с 17 марта вступил в силу запрет на пребывание на льду всех водоемов, находящихся в Риге.
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