Видео ⟩ Рыбак в запретной зоне в Риге провалился под лед - полиция была рядом

В четверг, 16 марта, во время осмотра водоема в канаве Кюсалас сотрудники муниципальной полиции заметили рыбака на льду в запретной для рыбалки зоне.

Рыбак, заметив полицейских, направился к ним, но внезапно провалился под лед. Реагируя на это, один из спасателей протянул руку и вытащил его из воды.

За нахождение на льду в запретной зоне против мужчины начат процесс административного нарушения, за который предусмотрено предупреждение или штраф до 100 евро.

Рижская муниципальная полиция сообщает, что с учетом наступления теплого времени и опасности льда с 17 марта вступил в силу запрет на пребывание на льду всех водоемов, находящихся в Риге.