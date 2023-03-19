Спецслужба Украины об ордере на арест Путина: в Кремле уже ищут преемника

Украинская разведка утверждает, что Путин становится все более токсичным для своего окружения.

По словам Юсова, 17 марта российские пропагандисты отменили передачи, посвященные обсуждению решению Международного уголовного суда (МУС), потому что оно будет слишком тревожным для россиян.

"Круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны.

В частности, в башнях Кремля все большее недовольство от происходящего. Все более унылое осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина.

И да, уже речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин", - рассказал Юсов

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в военных преступлениях, совершенных на территории Украины, сообщает агентство Reuters.

"Владимир Путин, предположительно, несет ответственность за военное преступление - незаконную депортацию населения и незаконную передачу детей из оккупированных районов Украины в РФ", - говорится в сообщении.

Аналогичный ордер выдан также и в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.

Согласно тексту сообщения, преступления, которые вменяются Путину, совершались как минимум с 24 февраля 2022 года.

Россия не является членом МУС, и неясно, как суд планирует обеспечить исполнение ордера. Украина также не является членом МУС, но Киев признал юрисдикцию суда и сотрудничает с ним.

Следует заметить, что у Международного уголовного суда нет собственной полиции для обеспечения исполнения ордеров, поэтому решение должно быть выполнено международным сообществом.

"МУС выполняет свою роль суда. Судьи выдают ордера на арест. Исполнение зависит от международного сотрудничества", - сказал представитель Международного уголовного суда.