Гаагский суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина

"Владимир Путин предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в РФ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что есть "разумные основания" полагать, что Путин несет личную ответственность за это.

Аналогичный ордер выдан также и в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.

Согласно тексту сообщения, преступления, которые вменяются Путину, совершались как минимум с 24 февраля 2022 года.