Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте суда, пишет портал "Медуза".
Гаагский суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина
Гаагский суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина
"Владимир Путин предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в РФ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что есть "разумные основания" полагать, что Путин несет личную ответственность за это.
Аналогичный ордер выдан также и в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.
Согласно тексту сообщения, преступления, которые вменяются Путину, совершались как минимум с 24 февраля 2022 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова