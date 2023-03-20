Пн, 20.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Кариньш: банки должны снизить ставки по кредитам

rus.tvnet.lv
Кариньш: банки должны снизить ставки по кредитам
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Valsts kanceleja

Банки должны расширить кредитование и понизить процентные ставки по кредитам, которые являются самыми высокими в Европейском Союзе, заявил сегодня, 20 марта, после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В контексте прозвучавшей идеи об обложении сверхприбыли банков налогом премьер -министр подчеркнул необходимость решения трех основных проблем в деятельности банков, одной из которых являются малые объемы банковского кредитования.

Кроме того, должны быть снижены процентные ставки по кредитам, чтобы они стали ближе к среднему уровню Европейского союза.

По словам Кариньша, банки также должны увеличить процентные ставки по депозитам, или вкладам.

Планируется, что идея о возможном налогообложении сверхприбыли банков будет обсуждена в рабочей группе по налоговой политике Министерства финансов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх