Банки должны расширить кредитование и понизить процентные ставки по кредитам, которые являются самыми высокими в Европейском Союзе, заявил сегодня, 20 марта, после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кариньш: банки должны снизить ставки по кредитам
Кариньш: банки должны снизить ставки по кредитам
В контексте прозвучавшей идеи об обложении сверхприбыли банков налогом премьер -министр подчеркнул необходимость решения трех основных проблем в деятельности банков, одной из которых являются малые объемы банковского кредитования.
Кроме того, должны быть снижены процентные ставки по кредитам, чтобы они стали ближе к среднему уровню Европейского союза.
По словам Кариньша, банки также должны увеличить процентные ставки по депозитам, или вкладам.
Планируется, что идея о возможном налогообложении сверхприбыли банков будет обсуждена в рабочей группе по налоговой политике Министерства финансов.
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