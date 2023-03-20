Кариньш: банки должны снизить ставки по кредитам

В контексте прозвучавшей идеи об обложении сверхприбыли банков налогом премьер -министр подчеркнул необходимость решения трех основных проблем в деятельности банков, одной из которых являются малые объемы банковского кредитования.

Кроме того, должны быть снижены процентные ставки по кредитам, чтобы они стали ближе к среднему уровню Европейского союза.

По словам Кариньша, банки также должны увеличить процентные ставки по депозитам, или вкладам.

Планируется, что идея о возможном налогообложении сверхприбыли банков будет обсуждена в рабочей группе по налоговой политике Министерства финансов.