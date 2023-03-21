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Латвийский силач Шмаукстелис установил очередной рекорд Гиннесса

rus.tvnet.lv
Латвийский силач Шмаукстелис установил очередной рекорд Гиннесса
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Айвар Шмаукстелис
Айвар Шмаукстелис Фото: Facebook

Латвийский силач Айвар Шмаукстелис установил ещё один рекорд Гиннесса, сообщает Strongman Champions League (SCL).

На мероприятии SCL Show del Records, проходившем в Италии, Шмаукстелис за 19 секунд протащил на 50 метров тележку с 20 людьми. 

Ранее Шмаукстелис за короткий период времени в этом году побил два рекорда Гиннесса.

Шмаукстелис является двукратным победителем Strongman Champions League, одержав победы в соревнованиях в 2019 и 2022 годах.

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