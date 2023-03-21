Латвийский силач Айвар Шмаукстелис установил ещё один рекорд Гиннесса, сообщает Strongman Champions League (SCL).
Латвийский силач Шмаукстелис установил очередной рекорд Гиннесса
Латвийский силач Шмаукстелис установил очередной рекорд Гиннесса
На мероприятии SCL Show del Records, проходившем в Италии, Шмаукстелис за 19 секунд протащил на 50 метров тележку с 20 людьми.
Ранее Шмаукстелис за короткий период времени в этом году побил два рекорда Гиннесса.
Шмаукстелис является двукратным победителем Strongman Champions League, одержав победы в соревнованиях в 2019 и 2022 годах.
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