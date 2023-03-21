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Стало известно, что российские солдаты украли из дома Усика

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Стало известно, что российские солдаты украли из дома Усика
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Александр Усик
Александр Усик Фото: AFP / Scanpix

Екатерина Усик, жена известного украинского боксера Александра Усика рассказала украинскому СМИ "Чемпион", как пострадал их дом в Ворзеле от нашествия российских солдат.

Как известно, после вторжения в Украину дом Усика в Ворзеле был основательно разрушен российскими солдатами.

Екатерина Усик рассказала, что когда вернулась домой, их с мужем встретил не только разрушенный двор, но и отсутствие некоторых вещей.

"Дом в Ворзеле - это отдельная история. Этот дом пережил нашествие орков! И это, конечно, значительно ухудшило его состояние. Из нашего дома орки украли бойлер. Генератор остался чудом - орки его вытащили, но им не хватило клепки в голове его включить. Подумали, что он сломан и оставили, когда бежали оттуда", - сказала Екатерина Усик.

Жена знаменитого боксера сообщила, что в их доме сейчас живет семья, которая тоже пострадала от войны и потеряла свой дом.

"Сейчас там живет украинская семья с маленьким ребенком, которые из-за войны потеряли свое жилье - в их многоэтажку в Ирпене попал снаряд. Глава семьи сначала занимался восстановлением нашего дома, а потом мы с Саней предоставили его семье возможность пока пожить там. Недавно навестила их. Молодая пара, ребенок полтора года", - рассказала Екатерина.

Свой последний бой Усик провёл в августе прошлого года, одержав победу в реванше с британцем Энтони Джошуа и защитив свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Ожидается, что свой следующий бой Усик проведёт против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

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