Кариньш: каждый год министерства не используют около 100 млн из бюджета

В интервью TV3 Кариньш сказал, что главной задачей его второго правительства в первые 100 дней было быстрое принятие государственного бюджета. Это было сделано, но остается надежда найти дополнительные средства, которые можно было бы направить на здравоохранение и образование. Политик убежден, что параллельно также необходимы реформы школьной и больничной сети.

Кроме того, всем министерствам поручено пересмотреть расходы, чтобы найти необходимое дополнительное финансирование для здравоохранения и образования.

По словам премьера, до сих пор министерства в основном занимались перераспределением новых бюджетных денег, а не поиском возможностей экономии. Есть только две альтернативы - повысить налоги или государству взять больше кредитов, но оба эти пути нежелательны для экономики. Правительство и ранее пыталось найти экономию в бюджетах министерств, но это часто заканчивалось заявлениями, что найти средства невозможно.

С другой стороны, говоря о другой актуальной проблеме - работе банков, Кариньш неоднократно высказывал мнение, что банки в Латвии недостаточно кредитуют национальную экономику и домохозяйства, в том числе о том, что в Латвии самые высокие кредитные и самые низкие ставки по депозитам в Европейском союзе.

По словам политика, цель правительства - не ввести новый платеж для банков, а заставить их лучше выполнять свои задачи. Банки должны пересмотреть свою политику и снизить процентные ставки по кредитам, чтобы они были сопоставимы с теми, которые платит государство, сказал Кариньш, добавив, что "сейчас мы обсуждаем налог солидарности".