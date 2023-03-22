100 дней новому правительства Кариньша: итоги от политолога

По словам политолога, это свидетельствует об отсутствии у правительства представлений о том, как сделать так, чтобы государство работало эффективнее, а экономика мощнее, чтобы компании развивались и платили больше налогов, чтобы люди становились богаче и платили больше налогов. Раевский считает, что на этот вопрос не ответило ни правительство, ни государственный бюджет, который является "проекцией политической мысли в цифрах".

На вопрос, удастся ли правительству добиться экономической трансформации, которую правительство Кариньша поставило целью в своей декларации, политолог ответил, что пока непонятно, знают ли сами министры, что стоит за этим словосочетанием, не говоря уже о конкретном наборе шагов, которые приведут нас к "трансформированной экономике".

Отвечая на вопрос, в каких вопросах у правительства не все так гладко, Раевский указал на проблемную ситуацию в сфере образования. По его мнению, система образования финансируется достаточно хорошо, если смотреть на европейский уровень. Кроме того, количество учителей на одного ученика достаточно велико. Это две предпосылки, которые предполагают, что образование должно быть очень хорошего уровня, но в результате качество низкое.