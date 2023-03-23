Лайфхак шеф-повара, как быстро и правильно нарезать лук

Мало того, что вам часто приходится встречаться со слезами при очистке и нарезке лука, так еще и если у вас недостаточно хорошие навыки, непослушный лук может затруднить получение желаемого результата и, в более неловких ситуациях даже есть риск получить травму.

Вы определенно точно делаете все правильно, за исключением одного нюанса.

При очистке лука не отрезайте ту часть, где был его корень.

Она скрепит множество слоев лука и позволит вам легче нарезать его на нужные части, не беспокоясь о том, что каждая часть соскользнет в сторону.

Шеф-повар Раймонс Зоммерс дает точные указания, как удобнее всего нарезать лук в программе Šefu gaidījāt. Посмотрите, как шеф-повар учит ведущего нарезать лук: