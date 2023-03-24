Президент Федерации лыжных гонок России: "Мы не воюем с Украиной. Никто на них не нападал"

"Мы не воюем с Украиной, и на неё никто не нападал", - цитируют Вяльбе журналисты.

54-летняя Татьяна Вяльбе уже не первый раз заявляет о своей поддержке президенту РФ Владимиру Путину.

На этой неделе она выступила с критикой российских спортсменов, которые отказались от гражданства РФ, чтобы стартовать на международных соревнованиях.

"Если это спортсмен сборной, то он даже не должен об этом думать. Неважно, сколько лет ты в сборной - пять, четыре, три - страна тебе платила зарплату. А тут вдруг задумал предать родину? Объяснений этому нет. Очень надеюсь, что среди лыжников таких спортсменов нет", - сказал Вяльбе российским журналистам.

В своё время Елена Вяльбе была одной из лучших российских лыжниц. На чемпионатах мира она завоевала 14 золотых медалей.