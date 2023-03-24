Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе, которая полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина, цинично заявила, что Россия не нападала на Украину и сейчас никто не воюет. Подобные абсурдные высказывания прозвучали от неё не первый раз. Пишет Telegraf со ссылкой на "Р-Спорт".
Президент Федерации лыжных гонок России: "Мы не воюем с Украиной. Никто на них не нападал"
"Мы не воюем с Украиной, и на неё никто не нападал", - цитируют Вяльбе журналисты.
54-летняя Татьяна Вяльбе уже не первый раз заявляет о своей поддержке президенту РФ Владимиру Путину.
На этой неделе она выступила с критикой российских спортсменов, которые отказались от гражданства РФ, чтобы стартовать на международных соревнованиях.
"Если это спортсмен сборной, то он даже не должен об этом думать. Неважно, сколько лет ты в сборной - пять, четыре, три - страна тебе платила зарплату. А тут вдруг задумал предать родину? Объяснений этому нет. Очень надеюсь, что среди лыжников таких спортсменов нет", - сказал Вяльбе российским журналистам.
В своё время Елена Вяльбе была одной из лучших российских лыжниц. На чемпионатах мира она завоевала 14 золотых медалей.
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