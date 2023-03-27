СМИ: Россия передала Ирану кибероружие в обмен на дроны-камикадзе

Сообщается, что власти Ирана также заинтересованы в российских вертолетах, истребителях и ракетах дальнего радиуса действия.

По данным журналистов Иран "согласился предоставить Москве ракеты ближнего радиуса действия, а также отправил танковые и артиллерийские снаряды".

Но пока не появилось никаких свидетельств того, что иранские ракеты применяются против украинской армии.

При этом, российская армия активно использует против Украины иранские дроны-камикадзе с осени прошлого года. Например, они применяются для ударов по энергетической инфраструктуре Украины и другим критически важным объектам.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия передала Ирану свои разработки в области слежения за коммуникациями, а также приборы для подслушивания и детекторы лжи, сказано в публикации.

Авторы добавляют, что Москва, вероятно, уже поделилась с Тегераном программным обеспечением для взлома мобильных телефонов и компьютеров диссидентов и противников режима, пишет Русская служба BBC.