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СМИ: Россия передала Ирану кибероружие в обмен на дроны-камикадзе

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СМИ: Россия передала Ирану кибероружие в обмен на дроны-камикадзе
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Иранские дроны. Фото иллюстративное.
Иранские дроны. Фото иллюстративное. Фото: DW

Американская газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на информированные источники, что Россия передала Ирану свои разработки в области электронной разведки и слежки в обмен на поставки дронов-камикадзе. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Сообщается, что власти Ирана также заинтересованы в российских вертолетах, истребителях и ракетах дальнего радиуса действия.

По данным журналистов Иран "согласился предоставить Москве ракеты ближнего радиуса действия, а также отправил танковые и артиллерийские снаряды".

Но пока не появилось никаких свидетельств того, что иранские ракеты применяются против украинской армии.

При этом, российская армия активно использует против Украины иранские дроны-камикадзе с осени прошлого года. Например, они применяются для ударов по энергетической инфраструктуре Украины и другим критически важным объектам.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия передала Ирану свои разработки в области слежения за коммуникациями, а также приборы для подслушивания и детекторы лжи, сказано в публикации.

Авторы добавляют, что Москва, вероятно, уже поделилась с Тегераном программным обеспечением для взлома мобильных телефонов и компьютеров диссидентов и противников режима, пишет Русская служба BBC.

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