Иран тайно в больших количествах поставлял России для войны против Украины патроны, ракеты и минометные снаряды и планирует продолжить поставки, подтвердил телеканалу Sky News источник в американской разведке.
Источник: Иран тайно поставляет России боеприпасы
В январе два судна под российскими флагами доставили из иранских портов в Каспийском море в Россию примерно 100 миллионов патронов и 300 000 снарядов, заявил источник.
Сообщается, что Иран доставил в Россию патроны калибра 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм, а также гранаты для гранатометов, ракетные, минометные и артиллерийские снаряды.
Источник указал, что Москва заплатила за боеприпасы наличными.
"Россия продолжает использовать Иран как запасную базу", - сказал источник, описывая тесные военные связи двух стран.
Грузы боеприпасов были доставлены в Россию на судах Musa Jalil и Begey.
Всего на грузовых судах было около 200 контейнеров с боеприпасами, указал источник.
Телеканал обратился к владельцу судна в России с просьбой предоставить комментарий, однако ответ так и не был получен. Не предоставили комментариев и МИД России и Ирана.
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