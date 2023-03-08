Источник: Иран тайно поставляет России боеприпасы

В январе два судна под российскими флагами доставили из иранских портов в Каспийском море в Россию примерно 100 миллионов патронов и 300 000 снарядов, заявил источник.

Сообщается, что Иран доставил в Россию патроны калибра 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм, а также гранаты для гранатометов, ракетные, минометные и артиллерийские снаряды.

Источник указал, что Москва заплатила за боеприпасы наличными.

"Россия продолжает использовать Иран как запасную базу", - сказал источник, описывая тесные военные связи двух стран.

Грузы боеприпасов были доставлены в Россию на судах Musa Jalil и Begey.

Всего на грузовых судах было около 200 контейнеров с боеприпасами, указал источник.

Телеканал обратился к владельцу судна в России с просьбой предоставить комментарий, однако ответ так и не был получен. Не предоставили комментариев и МИД России и Ирана.