Видео ⟩ Жена Брюса Уиллиса опубликовала видео, где пара повторяет свадебные клятвы

Я так рада, что мы это сделали. Используйте любую возможность, чтобы собраться и отпраздновать с семьей и друзьями. Это самые прекрасные воспоминания, которые можно сохранить на всю жизнь", - написала Эмма под видео.

Также Эмма рассказала о том, что в такие дни особенно тяжело видеть, как близкие люди борются с болезнью, которая отбирает их личность и воспоминания: "Это заставило меня задуматься о том, насколько тяжелыми могут быть такие "особые случаи" для тех, кто за ними ухаживает. Если обычно наш человек признавал событие, то теперь его меняющийся мозг просто не может. Так оно и есть."