Эмма Хеминг Уиллис, жена известного голливудского актера Брюса Уиллиса, поделилась в социальных сетях проникновенным видео со дня, когда пара обновила свои клятвы после десяти лет брака.
Видео ⟩ Жена Брюса Уиллиса опубликовала видео, где пара повторяет свадебные клятвы
Эмма опубликовала эмоциональное видео с церемонии, на которой присутствовали как родные, так и близкие друзья.
"На нашу 10-ю годовщину свадьбы мы решили обновить наши клятвы в том же месте, где мы произнесли наши клятвы в 2009 году.
Я так рада, что мы это сделали. Используйте любую возможность, чтобы собраться и отпраздновать с семьей и друзьями. Это самые прекрасные воспоминания, которые можно сохранить на всю жизнь", - написала Эмма под видео.
Накануне Эмма Хеминг Уиллис опубликовала фото с букетом белых цветов, сообщив, что пара уже отпраздновала 14-летие совместной жизни. Она написала: "14 лет брака с любовью всей моей жизни".
Также Эмма рассказала о том, что в такие дни особенно тяжело видеть, как близкие люди борются с болезнью, которая отбирает их личность и воспоминания: "Это заставило меня задуматься о том, насколько тяжелыми могут быть такие "особые случаи" для тех, кто за ними ухаживает. Если обычно наш человек признавал событие, то теперь его меняющийся мозг просто не может. Так оно и есть."
В конце своего поста она напомнила всем подписчикам: "Если вы знаете кого-то, кто присматривает за кем-то другим, не спрашивайте, что вы можете сделать, просто делайте".
Уже сообщалось, что у 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД). Об этом сообщили в соцсетях близкие актера - его супруга Эмма Хеминг, бывшая жена Деми Мур и дочери.
Состояние Брюса Уиллиса постепенно ухудшается, а эффективных методов лечения на данный момент не существует.
Семья звезды продолжает бороться и не теряет надежды: "Мы надеемся на то, что в ближайшие годы это может измениться. Состояние Брюса меняется, и мы надеемся, что внимание СМИ будет сфокусировано на том, чтобы пролить свет на эту болезнь".
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