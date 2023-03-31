Как обустроить кухню безопасную для детей

Она подчёркивает, что кухня используется часто и важно уделить внимание поверхностям. Для кухни с детьми подойдут глянцевые фасады, которые легче мыть. Если столешница из камня или кварца, на неё можно ставить горячее без подставок, и что приятно, если есть спешка, то на такой поверхности можно нарезать овощи или фрукты без доски. Деревянная столешница требует ухода и обработки маслом время от времени. Удобным будет столешница из ламината - она проста в уходе.

Не бойтесь ярких цветов

Дизайнер хотела сделать кухню светлой и яркой. "Хозяйки домашнего садика хотели практичную планировку, так чтобы это пространство можно было использовать не только, как кухню, но и как столовую для детей. Я выбрала несколько цветов, так чтобы всё подходило. Помните, что, выбирая акценты на кухне, важно, чтобы они сочетались с общим помещением. Если вы боитесь экспериментов, но всё же хотите добавить цветов, верхние шкафчики можно выбрать в других цветах, нежели нижние. И это станет акцентом на вашей кухне", - говорит А. Гобрусёнок.

Серо-зелёный и серо-голубой - цвета, которые сейчас в тренде. Кухню выкрасили в серо-зелёный цвет, а оранжевый цвет был выбран в качестве акцентов. Дизайнер приглушила оранжевый благодаря деревянным акцентам, создав домашний уют.

Фото: Пресс-фото

Безопасность для детей

Маленькие инспекторы помещения любят проверять всё, что их окружает, поэтому не забудьте обезопасить пространство. Дизайнер А. Гобрусёнок подчёркивает, что важно использовать универсальные фиксаторы на ящики, дверцы и холодильник, чтобы избежать любопытные пальчики от травм и мелких вещей. Заглушки на заземлённых, так и на незаземлённых розетках обезопасят детей от электричества. Острые углs столов тоже стоит обеспечить заглушками, чтобы избежать травм.

Для детей старшего возраста можно добавить ограничители на двери, чтобы не прищемить пальцы. На окна тоже нужно поставить защиту, чтобы безопасно открывать окна.

Обустраивая комнату, думайте о тех, кто будет её использовать, подбирая решения, которые подходят именно этой группе людей. Например, для детей можно оборудовать специальное место для приёмов пищи. Детский столик и табуреты из цельной сосны станут отличным помощником для обедов. Выбирайте обеденную мебель с закруглёнными углами. Для детей лучше табуреты, где они смогут держать спину прямо и не разваливаться.