airBaltic отвечает министру про закупку дорогих электромобилей

почему необходимо приобретать электромобили класса люкс по цене почти 100 000 евро каждый, особенно в то время, когда общество испытывает финансовые трудности.

Министр подчеркивает, что airBaltic должна управляться эффективно и максимально эффективно использовать каждый заработанный евро.

В министерстве уточняют, что airBaltic подписала контракт на покупку 12 электромобилей в начале прошлого года.

Компания оправдывает это целями устойчивого развития - достижением нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году.

Как сообщалось, оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, Aircraft Leasing 1 - 2,03%.