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airBaltic отвечает министру про закупку дорогих электромобилей

rus.tvnet.lv
airBaltic отвечает министру про закупку дорогих электромобилей
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Министр транспорта Янис Витенбергс
Министр транспорта Янис Витенбергс Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Министр сообщения Янис Витенбергс осудил действия авиакомпании airBaltic по аренде дорогих электромобилей Audi e-tron 2022 года выпуска. Компания прокомментировала в Twitter, почему были выбраны именно эти автомобили.

В мае 2022 года airBaltic публично объявила о плане постепенного введения парка электромобилей.

В ответ на заявление Минтранса и министра транспорта Яниса Витенбергса, в настоящее время авиакомпания готовит всю необходимую документацию для объяснения сложившейся ситуации.

airBaltic продолжает реализацию стратегии прозрачной работ. Информация о планируемом парке электромобилей находится в свободном доступе, в отчете об устойчивом развитии авиакомпании на латышском языке.

Замена устаревшего автопарка осуществлялась в соответствии с принципами корпоративного управления компании. Была проведена закупочная процедура.

Выбор в пользу современных автомобилей обоснован их соответствием требованиям экологичности, а также финансово выгодными условиями лизинга.

RUS TVNET уже сообщал, что министр сообщения Янис Витенбергс осуждает действия авиакомпании airBaltic по покупке в лизинг дорогих электромобилей Audi e-tron выпуска 2022 года и потребует объяснений от совета airBaltic, сообщила агентству LETA советник министра по вопросам коммуникации Алена Зандере.

Витенбергс заявил, что он не против включения электромобилей в автопарк компании, но непонятно,

почему необходимо приобретать электромобили класса люкс по цене почти 100 000 евро каждый, особенно в то время, когда общество испытывает финансовые трудности.

Министр подчеркивает, что airBaltic должна управляться эффективно и максимально эффективно использовать каждый заработанный евро.

В министерстве уточняют, что airBaltic подписала контракт на покупку 12 электромобилей в начале прошлого года.

Компания оправдывает это целями устойчивого развития - достижением нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году.

Как сообщалось, оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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