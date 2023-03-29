Министр сообщения Янис Витенбергс осудил действия авиакомпании airBaltic по аренде дорогих электромобилей Audi e-tron 2022 года выпуска. Компания прокомментировала в Twitter, почему были выбраны именно эти автомобили.
airBaltic отвечает министру про закупку дорогих электромобилей
В мае 2022 года airBaltic публично объявила о плане постепенного введения парка электромобилей.
В ответ на заявление Минтранса и министра транспорта Яниса Витенбергса, в настоящее время авиакомпания готовит всю необходимую документацию для объяснения сложившейся ситуации.
airBaltic продолжает реализацию стратегии прозрачной работ. Информация о планируемом парке электромобилей находится в свободном доступе, в отчете об устойчивом развитии авиакомпании на латышском языке.
Замена устаревшего автопарка осуществлялась в соответствии с принципами корпоративного управления компании. Была проведена закупочная процедура.
Выбор в пользу современных автомобилей обоснован их соответствием требованиям экологичности, а также финансово выгодными условиями лизинга.
. @Sat_Min pic.twitter.com/YkVQnmVG3d— airBaltic (@airBaltic) March 28, 2023
RUS TVNET уже сообщал, что министр сообщения Янис Витенбергс осуждает действия авиакомпании airBaltic по покупке в лизинг дорогих электромобилей Audi e-tron выпуска 2022 года и потребует объяснений от совета airBaltic, сообщила агентству LETA советник министра по вопросам коммуникации Алена Зандере.
Витенбергс заявил, что он не против включения электромобилей в автопарк компании, но непонятно,
почему необходимо приобретать электромобили класса люкс по цене почти 100 000 евро каждый, особенно в то время, когда общество испытывает финансовые трудности.
Министр подчеркивает, что airBaltic должна управляться эффективно и максимально эффективно использовать каждый заработанный евро.
В министерстве уточняют, что airBaltic подписала контракт на покупку 12 электромобилей в начале прошлого года.
Компания оправдывает это целями устойчивого развития - достижением нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году.
Как сообщалось, оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
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