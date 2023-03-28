Министр сообщения Янис Витенбергс осуждает действия авиакомпании airBaltic по покупке в лизинг дорогих электромобилей Audi e-tron выпуска 2022 года и потребует объяснений от совета airBaltic, сообщила агентству LETA советник министра по вопросам коммуникации Алена Зандере.
airBaltic покупает электромобили почти по 100 000 евро за штуку. У министра возникли вопросы
Витенбергс заявил, что он не против включения электромобилей в автопарк компании, но непонятно,
почему необходимо приобретать электромобили класса люкс по цене почти 100 000 евро каждый, особенно в то время, когда общество испытывает финансовые трудности.
Министр подчеркивает, что airBaltic должна управляться эффективно и максимально эффективно использовать каждый заработанный евро.
В министерстве уточняют, что airBaltic подписала контракт на покупку 12 электромобилей в начале прошлого года.
Компания оправдывает это целями устойчивого развития - достижением нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году.
Как сообщалось, оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!