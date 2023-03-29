Ургант выступит с "Би-2" в Турции, правда под другим именем

Иван Ургант выступит с "Би-2" со своим музыкальным проектом Гриша Ургант.

"Иду к вам, люди!" - обратился он к поклонникам в соцсетях.

Известно, что он выступит в Кемере с 19 по 23 апреля в рамках фестиваля "Каникулы с "Би-2".

Напомним, 20 февраля 2023 года Ургант выложил в соцсеть интригующую фотографию из телецентра "Останкино". На груди у него был бейдж "Вечерний Ургант". "Люблю, когда вся команда в сборе", - написал он.

Мгновенно появились версии о возвращении программы в эфир. Позже в российских СМИ появился комментарий сценариста шоу Константина Анисимова:

"Да, Иван сфотографировался в авторском кабинете "Вечернего Урганта": приехал в "Останкино" в конце рабочего дня, авторов не оказалось на месте, вот он и выложил… шутку... А то, что пишут в интернете - все чепуха и сказки".

Таким образом, пока шоу "Вечерний Ургант" в эфир не возвращается.