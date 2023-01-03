От триумфа и антивоенных высказываний до потери работы: непростой год Ивана Урганта

25 февраля на Первом канале был отменен выпуск шоу "Вечерний Ургант". Руководство канала сообщило, что приняло решение ограничить развлекательный контент.

Спустя четыре дня Ксения Собчак со ссылкой на свои источники заявила, что популярная программа пропала из эфира не просто так. Якобы Первый канал убрал шоу из сетки вещания навсегда.

Иван Ургант Фото: Кадр из видео

По одной из версий, причиной исключения программы из сетки вещания стало эмоциональное высказывание Ивана Урганта. Соведущий и соавтор передачи Александр Гудков высказался еще более эмоционально, резко осудив происходящее. Он написал, что ему стыдно, что он родился 24 февраля. Многочисленные Telegram-каналы пишут, что шоу могли убрать из-за политических противоречий. Ходят слухи, что Иван Ургант уволился сам, хотя

в его профиле в Instagram до сих пор написано: "Я никогда не вру. Я работаю на Первом!".

25 февраля из сетки вещания пропали и другие развлекательные программы, кроме "Вечернего Урганта" - "Кто хочет стать миллионером?", "Точь-в-точь", "Сегодня вечером", "Две звезды. Отцы и дети", КВН. Преимущественно остались в программе передач общественно-политические программы. На YouTube в Латвии невозможно посмотреть Первый канал. Заблокирован также канал "Вечерний Ургант".

В марте Иван Ургант покинул Россию. Телеведущий объяснил свой отъезд тем, что отправился в отпуск. Через время он вернулся на родину.