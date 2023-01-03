2022 год для российского телеведущего Ивана Урганта был непростым. Он начался с настоящего триумфа, а после шоумен пропал с голубых экранов...
От триумфа и антивоенных высказываний до потери работы: непростой год Ивана Урганта
В начале 2022 года очередной успех имело его новогоднее шоу в стиле итальянской эстрады 1980-х, куда приглашались популярные российские звезды, которые исполняли свои песни на итальянском языке. На этот раз выпуск носил название "Ciao, 2021".
Еще годом ранее шоу "Ciao, 2020!" стало хитом и в России, и в Италии. А Иван Ургант даже получил от итальянского посла орден Звезды Италии.
В завершение программы президент РФ Владимир Путин, созданный с помощью нейросети, даже обращался с экрана на итальянском языке.
Но все это было в начале января. До того момента, как 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины.
Еще ранее в СМИ называлась возможная дата вторжения - 16 февраля 2022 года. Тогда никто не мог в это поверить, а Иван Ургант даже пошутил в эфире по этому поводу.
24 февраля Иван Ургант, как и многие другие знаменитости, поставил в соцсетях черный квадрат со словами: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".
25 февраля на Первом канале был отменен выпуск шоу "Вечерний Ургант". Руководство канала сообщило, что приняло решение ограничить развлекательный контент.
Спустя четыре дня Ксения Собчак со ссылкой на свои источники заявила, что популярная программа пропала из эфира не просто так. Якобы Первый канал убрал шоу из сетки вещания навсегда.
По одной из версий, причиной исключения программы из сетки вещания стало эмоциональное высказывание Ивана Урганта. Соведущий и соавтор передачи Александр Гудков высказался еще более эмоционально, резко осудив происходящее. Он написал, что ему стыдно, что он родился 24 февраля. Многочисленные Telegram-каналы пишут, что шоу могли убрать из-за политических противоречий. Ходят слухи, что Иван Ургант уволился сам, хотя
в его профиле в Instagram до сих пор написано: "Я никогда не вру. Я работаю на Первом!".
25 февраля из сетки вещания пропали и другие развлекательные программы, кроме "Вечернего Урганта" - "Кто хочет стать миллионером?", "Точь-в-точь", "Сегодня вечером", "Две звезды. Отцы и дети", КВН. Преимущественно остались в программе передач общественно-политические программы. На YouTube в Латвии невозможно посмотреть Первый канал. Заблокирован также канал "Вечерний Ургант".
В марте Иван Ургант покинул Россию. Телеведущий объяснил свой отъезд тем, что отправился в отпуск. Через время он вернулся на родину.
После театральный режиссер Эдуард Бояков в интервью Ксении Собчак нелестно высказался об Урганте и даже грозился плюнуть в него. Шоумен же не смолчал и решил ответить режиссеру на эти слова.
Летом СМИ сообщили, что у Ивана Урганта в РФ не осталось никакого бизнеса. Он якобы стал спешно продавать свой роскошный коттедж в Подмосковье, а также апартаменты в Москве.
Вновь появились слухи об увольнении ведущего с Первого канала. Ургант их опроверг. 6 сентября Алла Пугачева была замечена на премьере спектакля "Кабаре" в Театре Наций в компании с Кристиной Орбакайте и Иваном Ургантом. Ряд российских коллег встали на защиту Урганта. К примеру, ведущая Алла Михеева и комик Сергей Светлаков.
В декабре СМИ вновь начали сообщать, что Иван Ургант стал безработным. Репрессии в его адрес продолжились. К примеру, в середине декабря в Москве прошла новогодняя вечеринка "Дзена", главной звездой которой должен был стать Иван Ургант. Но организаторы срочно заменили ведущего буквально за сутки до мероприятия, а 1 января 2023 года
онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогодний телеспектакль "Происшествие в стране Мульти-Пульти", одну из ролей в котором сыграл Иван Ургант.
На то, что телеспектакль отменили, обратила внимание телевизионный обозреватель Арина Бородина. В своем Telegram-канале она назвала это "цензурой в развлекательных проектах".
В проекте, кроме Урганта, приняли участие Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава и другие. В телеспектакле рассказывается о приключениях героев советской мультипликации.
Как отмечает издание "Медуза", страница онлайн-кинотеатра, посвященная сказке, сейчас недоступна, но телеспектакль опубликовали на YouTube и его можно посмотреть в отрытом доступе.
1 января 2023 года Иван Ургант написал в соцсетях:
"Ребята, чуть не забыл. Мы с вами в этом году видимся нечасто. Но это не отменяет главного - я вас очень люблю. Не всех, конечно… Хотя нет, всех. С Новым годом".
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