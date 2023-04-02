Более 90% пенсионеров не смогут управлять средствами 2-го пенсионного уровня

Существенным преимуществом при выборе страхования также является возможность выбора выгодоприобретателя - это свободно выбранное лицо, а не только прямые наследники, определенные в Гражданском законе, которые будут продолжать получать пенсию, заработанную на 2-м уровне, в течение гарантийного срока, указанного в договоре (не более 20 лет).

Если этот вариант не используется, то в случае смерти пенсионера невыплаченные средства, накопленные на 2-м пенсионном уровне, автоматически зачисляются в государственный бюджет.

По данным VSAA, за 9 месяцев 2022 года из числа купленных полисов почти все пенсионеры, или 99%, предпочли указать выгодоприобретателя.

На начало 2023 года в Латвии было зарегистрировано 1,3 миллиона участников 2-го пенсионного уровня (26% добровольных, 74% обязательных), из которых, по данным VSAA, 57% имели накопленный пенсионный капитал в размере более 2000 евро.

При достижении пенсионного возраста или при досрочном выходе на пенсию необходимо сделать выбор, как получать пенсионные накопления 2-го уровня:

внести накопления в пенсионные фонды 1-го уровня и получать их вместе с пенсией по старости либо приобрести страхование пожизненной пенсии (если накопленный пенсионный капитал составляет не менее 2000 евро),

заключив договор страхования с одной из индивидуально подобранных страховых компаний, которая в дальнейшем будет осуществлять регулярную выплату.