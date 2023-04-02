Более 90% пенсионеров не смогут управлять средствами 2-го пенсионного уровня

В Латвии только 36,5 тысячи, или 8%, пенсионеров выбрали страхование пожизненной пенсии, а это означает, что большое количество пенсионеров лишается возможности распоряжаться собственными средствами, накопленными на 2-м пенсионном уровне.
"Хотя понимание пожизненного пенсионного страхования в Латвии значительно выросло за последние десять лет, многие до сих пор не знают, что этот вид страхования позволяет гораздо более гибко распоряжаться деньгами, накопленными на 2-м пенсионном уровне. Как принимать решение о периодичности пенсионных выплат, так и завещать накопленную сумму получателю по своему выбору", - сказал Виктор Густсонс, руководитель латвийского филиала и член правления Compensa Life.
Если пожизненное пенсионное страхование не выбрано, то сбережения, накопленные на 2-м пенсионном уровне, прибавляются к 1-му пенсионному уровню и выплачиваются вместе с ежемесячной пенсией в общем порядке.
Как объяснил эксперт, у пенсионного страхования жизни есть несколько преимуществ. Во-первых, выплата пенсии, накопленной на 2-м уровне, гарантируется до конца жизни. Во-вторых, можно выбрать периодичность выплаты - ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или ежегодно, что дает возможность получить сразу большую сумму денег.
Латвийские пенсионеры ценят эту возможность, что подтверждают и данные Государственного агентства социального страхования (VSAA) - за 9 месяцев 2022 года 11% пенсионеров предпочли получать пенсию раз в полгода, а 79% - раз в год.
Существенным преимуществом при выборе страхования также является возможность выбора выгодоприобретателя - это свободно выбранное лицо, а не только прямые наследники, определенные в Гражданском законе, которые будут продолжать получать пенсию, заработанную на 2-м уровне, в течение гарантийного срока, указанного в договоре (не более 20 лет).
Если этот вариант не используется, то в случае смерти пенсионера невыплаченные средства, накопленные на 2-м пенсионном уровне, автоматически зачисляются в государственный бюджет.
По данным VSAA, за 9 месяцев 2022 года из числа купленных полисов почти все пенсионеры, или 99%, предпочли указать выгодоприобретателя.
На начало 2023 года в Латвии было зарегистрировано 1,3 миллиона участников 2-го пенсионного уровня (26% добровольных, 74% обязательных), из которых, по данным VSAA, 57% имели накопленный пенсионный капитал в размере более 2000 евро.
При достижении пенсионного возраста или при досрочном выходе на пенсию необходимо сделать выбор, как получать пенсионные накопления 2-го уровня:
внести накопления в пенсионные фонды 1-го уровня и получать их вместе с пенсией по старости либо приобрести страхование пожизненной пенсии (если накопленный пенсионный капитал составляет не менее 2000 евро),
заключив договор страхования с одной из индивидуально подобранных страховых компаний, которая в дальнейшем будет осуществлять регулярную выплату.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!