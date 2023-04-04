Фото, видео ⟩ Арестован Дональд Трамп

Ожидается, что вскоре у экс-главы США возьмут отпечатки пальцев, после чего доставят в зал суда. CNN отмечает, что, вероятно, после ареста на миллионера не будут надевать наручники, поскольку он останется под постоянной защитой правоохранительных органов.

Отправляясь в суд, Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social:

"Это кажется таким сюрреалистичным - ого, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке".

Позднее на суде Трамп заявил о своей невиновности по 34 пунктам обвинения, передает телеканал CBS.

В Белом доме сообщили, что готовы к возможным беспорядкам.

Позднее Трамп покинул здание суда, сообщает CNN. Он не стал общаться с журналистами и направился в аэропорт, откуда на частном самолете отправится в поместье во Флориде, где сделает заявление для СМИ, передает NYT.

Что случилось?

30 марта Большое жюри округа Манхэттен проголосовало за предъявление Трампу уголовных обвинений. По данным СМИ США, всего экс-президенту могут предъявить более 30 обвинений, касающихся фальсификации деловой документации.

Известно, что один из пунктов обвинения касается выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс (наст. имя - Стефани Клиффорд) 130 тысяч долларов за то, что она согласилась не раскрывать информацию о сексуальной связи с Трампом перед выборами 2016 года.

По информации американских СМИ, Трамп стал первым в истории США президентом, которому предъявят уголовное обвинение.