Арест Трампа станет для США потрясением, от которого уже пошла ходуном вся политика страны

Майк Помпео был верным соратником Дональда Трампа Фото: Getty Images

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, которого считают главным потенциальным соперником Трампа на праймериз, также довольно резко высказался по этому поводу в твиттере, назвав обвинительное заключение "не соответствующим американскому духу" ("un-American").

"Превращение правовой системы в оружие для продвижения политической повестки переворачивает верховенство права с ног на голову", - написал он.

Он также добавил, что власти Флориды не намерены помогать экстрадиции Трампа в Нью-Йорк для предъявления обвинений, хотя адвокаты бывшего президента изначально заявляли, что в суд он явится добровольно. Ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели.

Хрупкое равновесие для соперников Трампа

Однако в какой-то момент тем, кто сейчас выступает в поддержку Трампа, придется от него отвернуться.

На такое развитие событий намекнул накануне один из не столь широко известных потенциальных кандидатов на участие в президентской гонке от республиканцев - экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

"Когда бывшему президенту предъявляют обвинения по уголовным статьям, это черный день для Америки", - заявил он, однако при этом не назвал предъявленные обвинения несправедливыми и вообще воздержался от их негативной оценки.

Судя по результатам опросов, в последнее время рейтинг одобрения Трампа резко шел вверх, но в качестве подсудимого он станет для однопартийцев обузой, а это снижает его шансы выиграть номинацию от Республиканской партии в ходе праймериз.