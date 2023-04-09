ВИДЕО ⟩ Чижов: "Всё, что мне дало государство - это два диплома от Нила Ушакова"

"Не слышал никогда, чтобы государство у нас что-то давало за победы в боях ММА. Всё, что мне дало государство - это два диплома с подписью Нила Ушакова", - сказал Чижов в программе "Мне только спросить".

Тем не менее заниматься смешанными единоборствами профессионально - это достаточно затратно. Помимо тренировочного процесса для развития бойцу необходимо посещать лагеря в других странах, где представлено большое количество спарринг-партнёров.

"Конечно, есть уже какие-то свои источники заработка. У меня нет спонсоров, а все ребята, которые меня поддерживают финансово - это мои друзья и партнёры. Как правило, все, кто участвовал в моей спортивной карьере в плане финансов - это в первую очередь мои товарищи".

Спортсменам, у которых нет финансирования, Чижов посоветовал делать то, что до этого делал он без денег - ждать, побеждать, тренироваться в тех условиях, которые на данный момент доступны.

"Ничего так просто не даётся. У меня тоже не было так, что пришли, протянули деньги и сказали: это тебе на спортивное питание, это на врачей, а это - езжай в Таиланд, загорай и тренируйся. У меня тоже не было богатых родителей, я много времени проводил без денег. Это жертвы. Когда ты понимаешь, ради чего это всё, у тебя есть мечта и цель, к которой ты идёшь. Просто надо делать то, что любишь".

Боец также рассказал, что поначалу его решение посвятить жизнь единоборствам не было тепло встречено близкими. "Чтобы в этом спорте начать зарабатывать хорошие деньги, особенно если ты выходец из Латвии, нужно пройти очень большой путь. Куча проблем со здоровьем, травм, взлётов, падений, чтобы дойти до первых денег, на которые ты сможешь комфортно жить".

Полное интервью Александра Чижова для RUS TVNET