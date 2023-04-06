Галкин, Моргенштерн, Noize MC, возможно, появятся на новом телеканале

Напомним, после начала войны России в Украине звезды, выступающие против войны, столкнулись с массовой отменой своих концертов. Их также убрали из радиоэфира. Некоторые из них, в том числе Face (Иван Дремин), Монеточка (Елизавета Гырдымова), Алишер Моргенштерн, Андрей Макаревич, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Noize MC (Иван Алексеев), Илья Прусикин (Little Big), Максим Галкин, были признаны "иноагентами".

Четыре источника "Агентства" сообщили, что к работе над развлекательным телевидением предлагается привлечь российских звезд, в том числе Максима Галкина. Уже налажено сотрудничество со сценаристом и писателем Михаилом Идовым ("Лондонград", "Духless 2", "Лето").

Создаваемое развлекательное телевидение - это платформа Votvot, сказал один собеседник "Агентства". Платформа принадлежит финансируемой правительством США организации Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), в которую входят "Радио Свобода" и телеканал "Настоящее время".

Баннер с названием платформы был представлен в январе при открытии рижского офиса RFE/RL. Votvot представит недоступный внутри России культурный контент, в том числе сатиру без цензуры, музыку изгнанных и запрещенных исполнителей, провокационные документальные фильмы, указано в материале "Агентства".

Платформа должна заработать уже в этом месяце, пишет "Агентство" со ссылкой на собеседника. Она будет доступна бесплатно во всех основных магазинах мобильных приложений и приложений Smart TV, а также в социальных сетях, включая YouTube.

Возглавит платформу бывший сотрудник NBC, уточнил один из источников. Поиск директора пока продолжается, сказал "Агентству" официальный представитель RFE/RL.