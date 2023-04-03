Вайкуле у Собчак: "Галкин - будущий президент России"

"Я терпеть не могла Советский Союз. И все, кто говорит, что тогда было хорошо... Это просто смешно. Они забыли, как было. Мы просто привыкли и знали правила, а сегодня - бой без правил", - сказала певица в интервью.

Собчак, задавая вопрос, поделилась ощущением, что Латвия сегодня самая русофобская страна, на что Вайкуле лаконично ответила: "Пройдет!".

"Десять процентов проживающих в Латвии русских не говорят на латышском языке. Попробовали бы вы в России прожить без знания русского языка. Нереально! Это важно. Это уважение", - считает певица.

Интервью не обошлось без упоминания звездной российской пары в лице Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые находятся в дружеских отношениях с латвийской певицей. Вайкуле отметила, что не сомневалась в Пугачевой и Галкине и позиции, которую они заняли после 24 февраля. По словам певицы, люди, которые любят Россию, будут поступать именно так. "Россияне, которые говорят, что Россия сегодня не права, они любят ее".

"Посмотрим еще, может быть, Максим будет президентом. А может, Алла будет? Вот это было бы чудо! Я бы голосовала за Галкина, и, думаю, россияне бы голосовали. Зеленский показал, как можно. Россияне, подумайте. [...] Максим - не политик. Из него бы получился идеальный президент. Потому что в нем есть все человеческое", - заявила 69-летняя исполнительница в интервью "Осторожно: Собчак".