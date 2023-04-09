Передача: через Латвию в Украину по поддельным документам везут топливо из РФ

Прокуратура отменила решение СГД и вернула дело на новое рассмотрение. Сейчас дело все еще находится на стадии ведомственного рассмотрения в Налогово-таможенной полиции СГД. Из ответа прокуратуры видно, что речь идет о судне, прибывшем в декабре, а не о трех грузах, которые были зафиксированы Nekā personīga в этом году.

Министр финансов также узнал о многомиллионных грузах российского топлива из передачи.

"Тогда я обратился к главе СГД с вопросом, как может возникнуть такая ситуация, что к грузовым документам приложен, предположительно, поддельный сертификат о происхождении. Что мне непонятно, так это взаимоотношения между службами, где одна говорит - мы не возбуждаем уголовное дело, а сообщаем в полицию, мол, это должна делать другая служба.

Казалось бы, здесь должна была быть очень быстрая, молниеносная реакция государства, когда имел место очевидный факт, когда сама служба убедилась, что подана подделка. Дело не в том, что службы не отреагировали, а в том, что они отреагировали формально", - говорит министр финансов Арвил Ашераденс.

Департамент налоговой и таможенной полиции, принявший это решение, является структурным подразделением СГД, но и генеральный директор СГД, похоже, проинформирована только о грузе, зафиксированном в декабре прошлого года.