Фото до и после ⟩ Как обустроить комнату для подростков

Братья хотели изменить планировку и физически не делить ее, а объединить, оставив свободное пространство, не забыв о личном. Дизайнер поделила комнату на зоны, сделав пространство просторнее и однозначно уютнее. Диваны расположились напротив друг другу у окна, а в середине место занял столик. Место для сна теперь соответствует возрасту и росту ребят. Теперь у обоих достаточно света и есть место для гостей и увлечений.

Фото: Пресс-фото

"Когда одно пространство служит для нескольких нужд, важно зонировать его. Например, здесь стены у места для учебы выкрашены в другой цвет, отделяя его. Такого эффекта можно достичь, используя ковер на полу", - говорит Э. Пастенек-Калниня.

Частая ошибка - не использовать стены

Часто мы не используем стены - расставляя вещи и мебель на полу, не используя потенциал стен. Поэтому здесь, где живут два человека, дизайнер использовала стены по максимуму - полки и стеллажи для вещей и одежды. Благодаря этому появилось место, где парни смогут не только хранить вещи, но и выставить на обозрение любимые музыкальные инструменты, теперь в комнате появилось специальное место для этого.

Фото: Пресс-фото

"Место для учебы и увлечений было спроектировано из системы, которая чаще используется для кладовых. Ищите альтернативные решения и экспериментируйте, вы будете удивлены тому, откуда можно почерпнуть вдохновение! Система отлично вписалась в помещение. Напротив двери мы повесили рамки, там ребята смогут развесить свои работы и сделать коллажи", - говорит дизайнер.

Простые и доступные решения: письменный стол своими руками

Дизайнер делится простыми и интересными идеями, как создать место для учебы и увлечений. Если места недостаточно и даже ножки стола занимают слишком много места, выбирайте отдельно столешницы и подберите для них ножки.

"Я использовала разные ножки для каждого стола - одни ножки на колесиках, другие - без. Ребята смогут перемещать столы по необходимости. Они смогут даже соединить столы, сделав большой стол для занятий или посиделок", - говорит Э. Пастенек-Калниня.