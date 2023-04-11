Фото до и после ⟩ Как обустроить комнату для подростков

Мы чувствуем себя почти в два раза лучше, если в доме есть место не только для отдыха и бытовых дел, но и для наших увлечений и хобби, показывает исследование IKEA "Жизнь дома". А для подростка это еще важнее. Однако, когда подростки живут в одной комнате, сложно уместить все для их нужд и при этом отразить их характер. Дизайнер интерьера помогла обновить комнату подросткам и делится советами, как создать пространство для отдыха, хобби и учебы.
В одной комнате живут два брата. Когда они сюда переехали, часть мебели уже была, и ее просто перекрасили. Комнату поделили на две части с помощью шкафа, чтобы создать пространство для каждого. По мере взросления появились хобби и увлечения, и в комнате стало не хватать места для хранения, не было места и для демонстрации своих музыкальных инструментов, отсутствовала возможность показать свой характер в пространстве. Деление комнаты не было честным - у одного был дневной свет из окна, а у другого не было. Нужно было обустроить комнату, создав пространство для учебы, отдыха и место для хранения вещей.
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Создаем зоны в комнате
"Комната была неравномерно поделена, а мебель устарела и совсем не подходила для подростков. По мере взросления вещей прибавляется, и пространство важно адаптировать для новых любимых вещей. Место для учебы тоже важно - здесь не было много места и не хватало освещения. Не было и места для гостей из-за того, что комнату поделили", - объясняет дизайнер IKEA Элина Пастенек-Калниня.
Братья хотели изменить планировку и физически не делить ее, а объединить, оставив свободное пространство, не забыв о личном. Дизайнер поделила комнату на зоны, сделав пространство просторнее и однозначно уютнее. Диваны расположились напротив друг другу у окна, а в середине место занял столик. Место для сна теперь соответствует возрасту и росту ребят. Теперь у обоих достаточно света и есть место для гостей и увлечений.
"Когда одно пространство служит для нескольких нужд, важно зонировать его. Например, здесь стены у места для учебы выкрашены в другой цвет, отделяя его. Такого эффекта можно достичь, используя ковер на полу", - говорит Э. Пастенек-Калниня.
Частая ошибка - не использовать стены
Часто мы не используем стены - расставляя вещи и мебель на полу, не используя потенциал стен. Поэтому здесь, где живут два человека, дизайнер использовала стены по максимуму - полки и стеллажи для вещей и одежды. Благодаря этому появилось место, где парни смогут не только хранить вещи, но и выставить на обозрение любимые музыкальные инструменты, теперь в комнате появилось специальное место для этого.
"Место для учебы и увлечений было спроектировано из системы, которая чаще используется для кладовых. Ищите альтернативные решения и экспериментируйте, вы будете удивлены тому, откуда можно почерпнуть вдохновение! Система отлично вписалась в помещение. Напротив двери мы повесили рамки, там ребята смогут развесить свои работы и сделать коллажи", - говорит дизайнер.
Простые и доступные решения: письменный стол своими руками
Дизайнер делится простыми и интересными идеями, как создать место для учебы и увлечений. Если места недостаточно и даже ножки стола занимают слишком много места, выбирайте отдельно столешницы и подберите для них ножки.
"Я использовала разные ножки для каждого стола - одни ножки на колесиках, другие - без. Ребята смогут перемещать столы по необходимости. Они смогут даже соединить столы, сделав большой стол для занятий или посиделок", - говорит Э. Пастенек-Калниня.
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