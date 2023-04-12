СМИ: Двое футболистов сборной Латвии после матча злоупотребляли алкоголем

Напомним, сборная Латвии по футболу в своём первом матче отборочного турнира Евро-2024 на выезде с минимальным счётом уступила команде Уэльса - 0:1.

По данным издания, вратарь сборной Павел Штейнбор и полузащитник Артур Зюзин после поражения злоупотребляли алкоголем и на следующий день не вернулись с командой чартерным рейсом. Теперь их карьера в сборной под вопросом.

Оба игрока представляют футбольный клуб RFS. Их фамилии не были внесены в заявку команды на матч чемпионата Латвии против "Елгавы", который состоялся сразу после игры сборной в Кардиффе.

Главный тренер клуба RFS Виктор Мороз объяснил исключение обоих футболистов из заявки "усталостью и загруженностью в сборной", а представители Латвийской федерации футбола (ЛФФ) вовсе отказались комментировать эту ситуацию.

"Если выявляются нарушения внутреннего распорядка команды, они всегда рассматриваются внутри команды. Сборная Латвии и ЛФФ не комментируют характер нарушений или причастных к ним лиц", - приводит слова ЛФФ Sportacentrs.

Издание предполагает, что с высокой долей вероятности 37-летний Штейнбор и 31-летний Зюзин уже сыграли свою последнюю игру за сборную.

Следующие матчи сборная Латвии по футболу проведёт в середине июня, когда встретится с Турцией и Арменией.