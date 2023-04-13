ВИДЕО ⟩ 76-летний Арнольд Шварценеггер взялся ремонтировать ямы на дорогах

"Сегодня, после того как весь район был расстроен из-за этой гигантской выбоины, из-за которой машины и велосипеды портились в течение нескольких недель, я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать. Ну вот", - написал Арнольд Шварценеггер.