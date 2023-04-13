ВИДЕО ⟩ 76-летний Арнольд Шварценеггер взялся ремонтировать ямы на дорогах

76-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) и взялся за лопату, чтобы засыпать выбоину на дороге в своем районе в Лос-Анджелесе. Об этом он подробно рассказал в соцсетях.
Дело в том, что из-за продолжительного зимнего шторма улицы Лос-Анджелеса покрылись выбоинами. Яма представляла опасность для водителей и велосипедистов.
"Сегодня, после того как весь район был расстроен из-за этой гигантской выбоины, из-за которой машины и велосипеды портились в течение нескольких недель, я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать. Ну вот", - написал Арнольд Шварценеггер.
В ролике видно, как прохожие и водители благодарят его за работу.
Ранее Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку.
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