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ВИДЕО ⟩ 76-летний Арнольд Шварценеггер взялся ремонтировать ямы на дорогах

rus.tvnet.lv
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76-летний американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) и взялся за лопату, чтобы засыпать выбоину на дороге в своем районе в Лос-Анджелесе. Об этом он подробно рассказал в соцсетях.

Дело в том, что из-за продолжительного зимнего шторма улицы Лос-Анджелеса покрылись выбоинами. Яма представляла опасность для водителей и велосипедистов.

 
 Фото: Postimees

"Сегодня, после того как весь район был расстроен из-за этой гигантской выбоины, из-за которой машины и велосипеды портились в течение нескольких недель, я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать. Ну вот", - написал Арнольд Шварценеггер.

В ролике видно, как прохожие и водители благодарят его за работу.

Ранее Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку.

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