75-летний голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) попал в ДТП. Об этом пишет "Фокус" со ссылкой на TMZ.
Арнольд Шварценеггер на своей машине сбил велосипедистку
Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку.
СМИ сообщают, что актер ехал на небольшой скорости, а женщина перед ним поворачивала налево. Шварценеггер не успел отреагировать и затормозить, в результате чего и произошло столкновение.
Женщина после ДТП была госпитализирована. Она получила незначительные травмы и чувствует себя хорошо. Шварценеггер забрал велосипед потерпевшей и отвез его в ремонт.
Журналисты указывают, что, по сведениям полиции, актер не виноват, но расследование продолжается.
Ранее Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) снялся в клипе "Щедрий вечір" украинских музыкантов Kalush Orchestra.
A bicyclist was struck by Arnold Schwarzenegger's car Sunday morning -- an accident that law enforcement, for now, says wasn't his fault. https://t.co/ex6DE14Cum— TMZ (@TMZ) February 6, 2023
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