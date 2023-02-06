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Арнольд Шварценеггер на своей машине сбил велосипедистку

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Арнольд Шварценеггер на своей машине сбил велосипедистку
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Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер Фото: Кадр из видео

75-летний голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) попал в ДТП. Об этом пишет "Фокус" со ссылкой на TMZ.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике сбил велосипедистку.

СМИ сообщают, что актер ехал на небольшой скорости, а женщина перед ним поворачивала налево. Шварценеггер не успел отреагировать и затормозить, в результате чего и произошло столкновение.

Женщина после ДТП была госпитализирована. Она получила незначительные травмы и чувствует себя хорошо. Шварценеггер забрал велосипед потерпевшей и отвез его в ремонт.

Журналисты указывают, что, по сведениям полиции, актер не виноват, но расследование продолжается.

Ранее Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) снялся в клипе "Щедрий вечір" украинских музыкантов Kalush Orchestra.

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